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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

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Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"
21 Kas 2019 10:12

Jacques Villeneuve'e göre Max Verstappen artık dünya şampiyonluğu için savaşabilecek seviyede, fakat söylediklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Max Verstappen bu yıl oldukça güçlü bir sezon geçirdi ve Honda motorlu Red Bull'uyla 3 galibiyet, 2 pole pozisyonu ve 8 podyum elde etti.

Çoğu isim artık Verstappen'in şampiyonluk için savaşabileceğini düşünüyor ve bu isimlerden birisi de 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve.

"Bence Max artık dünya şampiyonluğu için savaşmaya hazır. Ama bu, sarf ettiği sözlere dikkat etmesi gerekmediği anlamına gelmiyor."

"Mesela Ferrari hakkındaki hile sözleri... Bu konuda bilemeyeceği bir şeyden bahsediyordu. Gereksizdi. Bu açıklama tümüyle sorundu."

Ayrıca eski F1 pilotu Rubens Barrichello da genç pilotu övdü.

"Max gerçekten çok agresif bir sürücü. İnsanlar onun tam anlamıyla bir çılgın olduğunu düşünüyor."

"Tamamen açık sözlü. Ne düşündüğünü hemen söylüyor. Brezilya'daki hafta sonu 10 üzerinden 10'du."

"Tüm bu şeyler onu Brezilya'da çok popüler bir sürücü haline getiriyor. Burada çok fazla taraftarı var."

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