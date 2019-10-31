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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Verstappen kötü bir rol model"

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Villeneuve: "Verstappen kötü bir rol model"
31 Eki 2019 06:00

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Max Verstappen'in “kötü bir rol model” olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot, Valtteri Bottas’ın kazasında, sarı bayraklar sallandığı zaman yavaşlamadığını açık şekilde kabul etmiş ve sonrasında Meksika’daki pole pozisyonunu kaybetmişti.

Elektronik sarı bayraklı sistem o an çalışmadığı için FIA başlangıçta olayı araştırmadı ancak Verstappen, kazayı görüp yavaşlamadığını kabul edince hakemler soruşturma açıp Verstappen’e ceza verdi.

Red Bull-Honda pilotu, “Valtteri'nin kaza yaptığını biliyordum. Öyle (yavaşlamış) görünmüyordum, değil mi? Öyleyse turum silinebilir.” demişti.

Red Bull patronları Dr Helmut Marko ve Christian Horner genç pilotlarını savundular.

Marko Bild gazetesine şunları söyledi: “Kontrol panelinde veya pit duvarında sarı ışık yoktu, bu yüzden onu herhangi bir mühendis uyaramadı.”

Ancak Villeneuve, Almanya ‪Motorsport-Magazin.com‬’a verdiği demeçte bunun kabul edebilir bir şey olmadığını söyledi.

“Önemli olan pistteki bayrak. Öğrendiğiniz ilk kural pistte sallanan bayraklara uymaktır.”

“Bence o kötü bir rol modeli. Güvenliği geçtim, zaten pole pozisyonundaydı ve pek fazla düşünmedi. Bu çok akıllıca değildi. ”

Lewis Hamilton da Verstappen’i eleştiren isimler arasındaydı.

“FIA, sarı bayrak kuralının uygulanmasında çok katı olmalı. Monako'da bir GP2 pilotunun, pistteki sürücülerin güvenliği için hayatlarını tehlikeye atan gönül bir hakemi yaraladığını hatırlıyorum”

“Max, hakemler veya Valterri'nin yolda olabileceğini biliyordu ve bunu görmezden geldi.”

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