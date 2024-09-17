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Formula 1 Azerbaycan GP

Villeneuve: "Verstappen, kazanamamasına rağmen artık hırçın bile değil"

Max Verstappen'in durumu eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve tarafından sorgulandı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Jacques Villeneuve, F1 şampiyonasındaki liderliğinin azaldığını görmeye devam ederken “hırçın bile olmadığını” iddia ettiği Max Verstappen'de “bir şeylerin değiştiğine” inanıyor.

Red Bull pilotu Verstappen Bakü'de zorlu bir yarış geçirdi ve beşinci bitirirken kötü bir araçla mücadele etti. Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ve Ferrari'den Carlos Sainz'in karıştığı bir kaza sayesinde iki sıra yükseldi.

Verstappen'in şampiyonluktaki rakibi Lando Norris, sıralama turlarında Q1’de şok edici bir şekilde elenmesinin ardından 15. sırada başladığı yarışta Hollandalıyı geçerek dördüncü oldu.

Bu sonuç Verstappen'in şampiyona liderliğini 59 puana düşürdü ve şampiyonluk yarışındaki avantajının Norris tarafından azaltıldığı üst üste üçüncü yarış oldu.

Ve 1997 F1 dünya şampiyonu Villeneuve, Verstappen'in son dönemdeki mücadelesini sorguladı.

Villeneuve Sky Sports F1'e, “Max'in son birkaç yarıştır sesi soluğu çıkmıyor. Yarışta bile hırçın değil ve o kadar da mücadele etmiyor.”

“Telsizde bile onu zar zor duyuyoruz. Bir şeyler değişmiş. Bir şeyler değişti. Sanki bir süredir kazanamadığını, aracın istediği gibi gitmediğini biliyor gibi.”

“Şimdi takım arkadaşı ondan çok daha hızlıydı. Bu çok garip bir durum.” dedi.

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, sıralama turları öncesi yapılan ayar değişikliklerinin RB20'yi “daha kötü” hale getirdiğini belirtti.

Verstappen medyaya, “Sanırım sıralama turlarında yaptığımız değişikliklerin bedelini ödedik. Bu da sürüşü gerçekten zorlaştırdı.”

“Araç çok fazla zıplıyordu, virajlarda tekerlekler yerden kesiliyordu. Asfaltla temas alanınız olmadığında, bu çok zor oluyor.

“Her zaman aracı daha iyi hale getirmek için değişiklikler yapmaya çalışırsınız ama ne yazık ki yaptığımız şey durumu daha da kötüleştirdi.”

“Genel davranış yeni tabanla daha iyi. Ne yazık ki sıralamalara girerken bazı yanlış kararlar verdik ve bunun bedelini ödedik.” demişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

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