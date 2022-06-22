Villeneuve: "Verstappen de bir noktada sorun yaşayacak"

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Hollandalı pilot, son alt yarışın beşini kazanmasının ardından şampiyonada 46 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Formule1.nl'deki köşe yazısında Kanada GP'yi değerlendiren Villeneuve, son yarışta Carlos Sainz'ın baskısına rağmen kazanan Verstappen'in, bu yıl en az bir kez yolda kalmasını beklediğini söyledi.

Villeneuve şöyle dedi: "Yarışın çok heyecanlı geçtiğini söyleyemem. Hatta beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Carlos Sainz pistte Max Verstappen'i zorlamasını sağlayacak bir pozisyona gelemedi. Ayrıca yarış kontrol, sanal güvenlik aracını devreye alarak yarışın dengesini değiştirdi."

"Sonuç olarak Red Bull, beklendiği üzere düzlüklerde çok hızlıydı. Carlos Sainz'ın U virajdan iyi çıkamadığı izlenimine kapıldım, bundan ötürü de uzun düzlükte her zaman Verstappen'in biraz gerisindeydi. Turun geri kalanında Ferrari güçlüydü, belki de daha güçlüydü. Ancak U virajda yani pistin en önemli noktasında iyi değildi. Aracı orada yeterince iyi döndüremediler."

"Verstappen şampiyonada açık farkla lider durumda ancak her zaman söylediğim gibi gidilecek daha çok yarış var. Sezonun uzun olduğunu söyleyip duruyorum. Max'in asla düşük performans göstermediğini ve baskıya boyun eğmediğini de biliyoruz. Yaşananlar genellikle şampiyonların lehine olur, örneğin geçen yıl Imola'da Hamilton'ın sahip olduğu gibi. Verstappen de geçen yılki ivmeyi koruyor."

"Fakat teknik bir sorun veya stratejik bir hata faktörü Max'i etkileyebilir. Bu kez sorun yaşayan Max değil Perez'di. Fakat Verstappen de muhtemelen sorun yaşayacak, başka türlüsünün mümkün olduğunu düşünmüyorum."

Villeneuve, Hamilton'dan ise övgüyle bahsetti.

"Birkaç hafta önce Lewis Hamilton'ı çok eleştiriyordum, bu yüzden şimdi onu övmem gerekiyor. Araç rekabetçiydi ve Lewis çok iyi sürdü. Podyuma çıkmak onun için önemliydi."

"Cumartesi günü George'un tuhaf kumarıyla sıralama turlarında öne geçti. Yarıştan da her şeyi çıkardı, doğru kararlar aldı ve aynı zamanda hızlıydı. Onun için zor bir sezon oluyor ve belki de ihtiyaç duyduğu destek budur. Belki de artık sıkıntılar geride kaldı ve Lewis mücadele moduna geri döndü."