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Formula 1 Hollanda GP

Villeneuve: "Verstappen başka bir takımda rahat edemez"

Jacques Villeneuve, Max Verstappen'in başka bir takımda rahat edemeyeceği görüşünde.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceğini duyurmasından bu yana Mercedes'in Max Verstappen ile anlaşmak istediği iddia ediliyor.

Son dönemde bu iddialar azalsa da hâlâ devam ediyor.

Ancak Williams ile Formula 1 şampiyonluğu yakalayan Jacques Villeneuve'e göre başka bir takıma geçiş Verstappen'in istediği şekilde sonuçlanmayabilir.

Instantcasino.com bloguna konuşan 1997 dünya şampiyonu, "Takım değiştirmeye karar verirse, yeni takımında bir kültür şoku yaşayacaktır."

"Her şey Verstappen için hangi seçeneklerin mevcut olduğuna bağlı."

"McLaren'da herhangi bir boşluk yok. Mercedes'te ona daha iyi davranılmasını bekleyebilir miyiz? Ayrıca orada kimin yerini alacak? George Russell mı yoksa Kimi Antonelli mi?"

"Hem Russell hem de Antonelli Mercedes'in öğrencileri ve takım onlara büyük yatırımlar yaptı."

"Bence Mercedes Verstappen'i sadece Red Bull'dan uzaklaştırmak için istiyor."

"Şu anda Max için uygun bir takım yok ama uzun vadede ne olacağını göreceğiz."

"Kariyeri boyunca Red Bull'un kanatları altındaydı ve böylesine rahat bir atmosferi başka bir takımda tekrarlamak zor olacaktır." dedi.

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