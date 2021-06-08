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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Red Bull pilotu Max Verstappen'in geçmişe kıyasla artık çok daha dürüst bir rakip haline geldiği görüşünde.

Villeneuve: "Verstappen artık daha adil davranıyor"

Max Verstappen, Formula 1 kariyerinin ilk yıllarında hem savunma hem de atak yaparken risk almayı seven agresif bir sürücü olarak nam kazandı. 

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Max'in artık değiştiğini ve daha adil bir rakip haline geldiğini söyledi.

RacingNews365'e konuşan Villeneuve, "Max daha adil davranmaya başlamış gibi görünüyor. İlk sezonunda düzlüklerde ya da benzeri yerlerde çok fazla hareket ederdi.''

''Şimdi bunu yapmayı bıraktı. Görünüşe bakılırsa şimdi bir denge bulmayı başardı ve neyin adil olup neyin olmadığını, ne zaman ve nasıl davranması gerektiğini ve ne zaman zorlayıp, ne zaman sakin kalacağını biliyor. Şimdi çok daha komple bir pilot olmuş gibi görünüyor." dedi.

Villeneuve, Hollandalı pilotun bu yıl hiçbir zayıflığı olmadığını da söyledi.

"Bu yıl gerçekten hiçbir zayıf yönü yok. Bahreyn'de pozisyonunu geri vermesi istendiğinde bile sakince kaldı. Orada 'Tamam, kazandın' tepkisi verdi. Max çok olgunlaştı ve sezonun uzun olduğunun farkında. Potansiyeli var ve her zaman önde, her zaman mücadelede."

Şu anda Lewis Hamilton ve Verstappen arasından hangisinin daha güçlü bir rakip olduğunu düşündüğü sorusuna Villeneuve, "Lewis'in uzun yıllar kolayca kazanmasının ardından bu noktada Max diyeceğim. Max şimdi şampiyonluğu hak ediyor. Şu ana kadar sadece iki hatası vardı: Bahreyn'de pist dışına çıkıp birinci bitirmek yerine ikinci bitirmesi ve Portekiz'de pist dışına çıkıp en hızlı tur puanını kaçırması. Hepsi bu kadar."

"Lewis'e bakarsanız, Imola'da şanslıydı. O yarışta puan kazanmamalıydı. Kırmızı bayraklar kendisi için doğru zamanda geldi ve bu sayede yükselip ikinci oldu. Ancak Lewis'in hatası oldukça büyüktü."

"Bakü'de bir hata daha yaptı. Buna neyin sebep olduğunun önemi yok. Bu çok büyük bir hataydı. Monako'da hiçbir hata yapmamış olabilir fakat tüm hafta sonu takım arkadaşının gerisinde kaldı.

"Bottas bu sezon yoklara oynuyor. Imola'da çok gerideydi, Bakü'de çok gerideydi. Sezona zor şekilde başlamasına rağmen Sergio Perez bile Bottas'tan daha iyi görünüyor. Bu nedenle Red Bull'un Takım Şampiyonası'na liderlik etmesi çok doğal bir şey." cevabını verdi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Binotto: "SF21'i şu anda çok iyi şekilde anlıyoruz"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Kemal Şengül

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