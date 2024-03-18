Villeneuve: "Umarım Ferrari'de kazanan Lewis geri döner"

2024, Hamilton'ın 2022'de Mercedes'te Valtteri Bottas'tan görevi devralarak son derece başarılı bir sürücü eşleşmesine son veren genç vatandaşı Russell'ın takım arkadaşı olarak üçüncü sezonları olacak.

Hamilton ve Bottas'ın direksiyonda olduğu Mercedes, 2017-2020 yılları arasındaki tüm Pilotlar ve Markalar Şampiyonluklarını kazandı. Ancak tüm bu pilotlar şampiyonlukları Hamilton'a gitti ve Bottas hiçbir noktada takım arkadaşına karşı bir şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Russell'ın gelişi, F1'in yeni zemin efekti döneminin başlaması ve Mercedes'in gözden düşmesiyle aynı zamana denk geldi. 26 yaşındaki pilotun 2022'de Brezilya'da kazandığı zafer, Mercedes'in yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana kazandığı tek zafer oldu ve bu ilk sezonda Russell yıl boyunca Hamilton'ı geride bıraktı. Hamilton 2023'te geri döndü ama Russell 2024'e daha güçlü bir Mercedes pilotu olarak başladı.

GPFans'a konuşan Villeneuve, Russell'ın Mercedes'teki varlığını, sezon öncesinde 2025 itibariyle Ferrari'ye şok bir geçiş yapacağını doğrulayan yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton için bir "uyandırma çağrısı" olarak tanımladı.

Hamilton'la ilgili olarak Villeneuve,"Yıllarca kazanarak ve bazı yıllar kolay kazanmış bir sürücü için zordur. Özellikle de takım arkadaşı olarak Bottas'a sahipken."

"Temelde şampiyonada tek başınaydı. İlk şampiyonasında olduğu gibi kazanmak için en iyi performansını sergilemesine bile gerek yoktu. Nico'ya [Rosberg] karşı birkaç yıl daha güçlüydü çünkü Nico onu gerçekten zorluyordu."

"Bottas'la gerçekten rahat etti ve 2022'de George katıldığında biraz uyanma çağrısı aldı."

"George'da dünyayı yok etmek isteyen o genç enerji vardı ve geçen yıl çok daha iyisini yaptı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şimdi Ferrari'ye gitmek, ona o 'gençlik' tavrını vermek için yaşadığınız küçük bir şok gibi olabilir." dedi.

Ferrari dönemi başlamadan önce, Hamilton'ın Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki sırasıyla 7. ve 9. finişlerinin ardından en iyi şekilde başlamayan Mercedes dönemini iyi bir şekilde kapatması gerekiyor.

Hamilton, Mercedes'in W15 ile hâlâ yapması gereken büyük işler olduğunu vurguladı. 13 kez Grand Prix kazanan ve Channel 4 yorumcusu David Coulthard ise Hamilton'ın "zihinsel olarak" zaten Ferrari'de olduğunu öne sürdü.

Bu hamle gerçekleştiğinde, Villeneuve "kazandığı günlerdeki Lewis'in" geri döneceğini umuyor.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesiyle ilgili olarak Villeneuve, "Bu çok uzun zamandır aldığımız en iyi haberlerden biri."

"Lewis'in hayranı olun ya da olmayın, bu çok büyük bir haber. F1 için, Ferrari için ve Lewis için harika bir haber. Bu herkes için iyi bir şey."

"Takip etmek heyecan verici olacak ve umarım kazanan günlerindeki Lewis'i geri kazanırız."

"Bu değişiklik, artık kazanamayan Mercedes'te olmayan o küçük adrenalin patlamasını, açlığı yeniden yaratabilir." dedi.

Hamilton 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamadı.