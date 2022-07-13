Villeneuve: "Taraftarların, Hamilton'ın kazasına verdiği tepki utanç verici"

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Hamilton, sprint öncesi sıralama turlarında iyi bir grid pozisyonu elde etmek üzereydi ancak yedinci virajda aracının arkasını kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Mercedes, kazanın ardından araca yedek şasiyi takmak zorunda kaldı.

Hamilton aracından çıkarken, tıbbi ekipten bir doktor iyi olduğundan emin olmaya çalışıyordu ve bu sıradabazı taraftarların tezahürat yaptığı görüldü.

Villeneuve, bunu yapmanın neden uygun olduğunu düşündüklerini anlamıyor.

1997 dünya şampiyonu, "En utanç verici şeyle başlayayım: Lewis Hamilton kaza yaptığında çığlık atan taraftarlar. Hiç kimse nasıl olduğunu bilmiyordu ve onlar yine de alkışladılar."

"Lewis bu yıl Max ile yarışmıyor bile, gerçekten utanç verici."

"Bir kazanın ardından asla tezahürat yapmamalısınız. Bu yanlış davranışı anlamıyorum. Buraya gelen insanlar, yarışın taraftarı olmalı."

"İçinizde ne düşünüyorsanız, kendinize saklayın. Bunu düşünüyor olmanız zaten yeterince kötü." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçtiğimiz yıl Hamilton, Max Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vermişti ve her iki takımda da gerginlik olmuştu.

Hollandalı, Avusturya GP'de yapılanları kınadı.

Verstappen, "Bu insanlar gerçekten F1 taraftarı değiller."

"Şu anda olanların keyfini çıkaramıyorlar, birçok harika sürücü gerçekten birbiriyle mücadele ediyor. Bunu takdir edemiyorlar ve bu yazık."

"Bu tür şeyleri, bu kadar yoğun rekabet veya mücadeleleri kaç kez tecrübe edebilirsiniz? Bu insanlar sporu seven insanlar değiller." dedi.

Bir hafta önce Silverstone'daki bazı taraftarlar da Verstappen'i yuhalamışlardı.

Hamilton, iki tarafın da yanlış yaptığını düşünüyor.

Hamilton, "Bunların hiçbirine, ne olursa olsun katılmıyorum."

"Bir sürücü hastanede olabilirdi ve buna sevinecek misiniz?"

"Sporun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorken insanların bunu yapması akıllara durgunluk veriyor. Hastanede olmadığıma ve ağır yaralanmadığıma minnettarım."

"Birinin düşüşüne veya yaralanmasına sevinmemelisiniz."

"Bu, her ne kadar bir kaza olmasa da Silverstone'da ve Avusturya'da olmamalıydı." dedi.