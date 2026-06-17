Villeneuve: "Tanrı'ya şükürler olsun takımda Verstappen var"

Red Bull, efsanevi tasarımcısı Adrian Newey’nin vedasından bu yana adeta kan kaybetti. Newey'nin yanı sıra takımı üst üste şampiyonluklara taşıyan çekirdek kadronun da dağılmasıyla tüm gözler Avusturya ekibinin geleceğine çevrilmişti. 20 yıllık emektar takım patronu Christian Horner, sportif direktör Jonathan Wheatley ve motor sporları danışmanı Helmut Marko’nun da takımdan ayrılmasıyla Red Bull’da bir devrin kapandığının çanlarını çalıyordu.

Sky F1 programında konuşan Jacques Villeneuve, Red Bull'un garajdaki yaşadığı yaprak dökümü ve pist üstündeki sert düşüşü göz önüne alındığında, Max Verstappen'ın rolünün hiç olmadığı kadar kritik hale geldiğini vurguladı.

Barcelona Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Verstappen, güncel şampiyonada lider Kimi Antonelli'nin 100 puandan fazla gerisinde yedinci sırada yer alıyor.

Red Bull, aracın ağırlığını azalttıkça üst sıralara tırmanacakları konusunda iyimser olsa da, Hollandalı pilot şu anda Toro Rosso’dan ayrıldığından beri kariyerinin en kötü sezonunu geçirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Red Bull, takımlar şampiyonasında lider Mercedes'in epey gerisinde kalarak dördüncü sıraya kadar gerilemiş durumda. Villeneuve, Milton Keynes ekibinin artık zirve mücadelesinin bir parçası olmadığını vurgularken takımın çok uzun sürecek bir yeniden yapılanma sürecinin henüz başında olduğuna değindi.

Öte yandan Red Bull için işler teknik tarafta da karışık. FIA, Red Bull’un içten yanmalı motorunu (ICE) şu anki referans motor olarak kabul ediyor. Ancak genel kanıya göre takım, elektrikli hibrit motor tarafında Mercedes’in gerisinde kalıyor ve bu yüzden toplam güç üretiminde dezavantaj yaşıyor.

Milton Keynes ekibi ise güncellemeleri engelleyen FIA kararına karşı yasal olarak itiraz etmeye hazırlanıyor.

Takımın mevcut durumunu sert bir dille eleştiren Villeneuve şu ifadeleri kullandı: "Şu an ne yapıp edip Max'i takımda tutmanın bir yolunu bulmalılar. Çünkü motorun içten yanmalı kısmı hariç şu an takımda iyi olan tek şey o."

"Red Bull son iki yılda tamamen siyasi bir savaş alanına döndü. Sürekli 'takımı kim yönetecek' kavgası var gibi görünüyor. Resmen herkesi kapının dışına koydular."

"Red Bull için parlak bir gelecek görmek çok zor. Gerçekten tuhaf bir durum. Şu an dibe doğru sürükleniyorlar ve henüz tabanı bile görmediler. O eski ışıltılarını kaybettiler. Artık kimse Red Bull’dan 'her zaman bir çözüm bulan, çılgın, eğlenceli ve hızlı takım' diye bahsetmiyor. Artık zirve denkleminde bile değiller."

Verstappen'in üzerindeki yüke de değinen Villeneuve, sözlerine şöyle devam etti: "Max için çok zor bir süreç ama Tanrı'ya şükürler olsun takımda o var. Çünkü aracı hala sonuna kadar zorlayabilen tek kişi o. Şu anki ana hikaye takım değil, tamamen Max’in performansı üzerine kurulu."

"Takımı bugün olduğu yere getiren herkesle yolları ayırdılar, bu gerçekten çılgınlık. Max bile bu takım kurulup oturduktan sonra buraya gelmişti. Takıma katılan son parçaydı ama şimdi geriye kalan tek asker o. Ancak takımı tek başına sırtlayamaz. O bir araç tasarımcısı değil, araç geliştirmede çok başarılı olabilir ama yine de etrafında doğru insanlara ihtiyacı var."

"Gördüğünüz gibi Helmut Marko bile bir kenara itildi. Artık kimse Red Bull’un o meşhur genç sürücü programından bile bahsetmiyor. Her şey yok edildi, şimdi her şeyi sıfırdan inşa etmek zorundalar."

Gelen bilgilere göre Verstappen’in sözleşmesinde Ağustos ile Ekim ayları arasında aktif hale gelebilecek bir çıkış maddesi bulunuyor. Eğer Hollandalı pilot şampiyonada ilk ikide yer almazsa bu maddeyi devreye sokabiliyor. Şu anda Lewis Hamilton’ın 60 puan gerisinde olan Verstappen için bu maddenin dört yarış sonra resmen kullanılabilir hale gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Red Bull yönetimi, Verstappen’in takıma olan bağlılığını kamuoyuna açıkça belirtmesini umuyor çünkü yıldız mühendisleri takıma çekebilmek için bu güvenceye ihtiyaç duyuyor.

Ancak Verstappen, geleceği hakkında kesin bir karar vermeden önce acele etmiyor ve zaman kazanmaya çalışıyor.