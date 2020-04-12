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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Takımlar hayatta kalmanın bir yolunu bulmalı"

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Villeneuve: "Takımlar hayatta kalmanın bir yolunu bulmalı"
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 07:42

Jacques Villeneuve, 2020 sezonunun gerçekleşmeyeceğine inanıyor ve takımların hayatta kalmak için farklı yollar araması gerektiğini düşünüyor.

Koronavirüs nedeniyle dünyada 100 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, hastalanan kişi sayısı 1.7 milyonu bulmuş durumda.

Formula 1 dünya şampiyonasının ilk dokuz yarışı tam da bu sebepten ötürü iptal edildi ya da ertelendi. Sezonun Temmuz ayında başlaması planlansa da koronavirüsün buna ne kadar izin vereceği bilinmiyor.

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, 2020 sezonunun gerçekleşeceğine inanmıyor.

"Formula 1'in patronlarının neden hâlâ bir dünya şampiyonası yapmanın mümkün olduğunu düşündüklerini anlamıyorum. Sezonun 2021'in Ocak ayına kadar uzatacağını düşünüyorlar. Ama şu anda çok daha önemli konular var."

"Şu noktada pek çok Formula 1 takımı büyük bir tehdit altında. Tüm bu korona krizi içerisinde net olan şey; takımların hayatta kalmak için yeni yollar ve araçlar bulmaları gerektiği."

Sanal yarışlarla ilgili, "Bu bir spor değil, bunlar video oyunları." derken, koronavirüs tehlikesinin henüz zirve yapmadığını dile getirdi.

Villeneuve, "Henüz pandeminin zirvesine gelmedik. Temel ihtiyaçlar için dışarı çıkmamıza izin veriliyor. Ancak durumun düzelmeye başladığını düşünürken, kısıtlamalar son zamanlarda daha da sıkılaştırıldı."

"Evi neredeyse hiç terk etmiyorum. Öyle ki kendi başımı traş ettim. Giderek daha fazla zorlanıyoruz. Artık kuaföre bile gidemiyorsun."

"Açıkçası ben F1'deki etkinliklerin Eylül ayından önce başlayacağını düşünmüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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