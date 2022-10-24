Villeneuve: "Stroll'ün hareketi kabul edilemez"

Haberi dinle

Fernando Alonso, Amerika Grand Prix'si hafta sonunda Lance Stroll'u geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşanmıştı.

Alpine sürücüsü, arka düzlükte Stroll ile arayı kapattı ve tam atak yapacakken Kanadalı pilotun sola doğru gitmesiyle aralarında temas yaşandı.

Temasın etkisiyle Alonso'nun Alpine'i havalandı ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Bu olayda suçlunun Stroll olduğu açıklanırken, kendisine Meksika GP için üç sıra grid cezası verildi.

Jacques Villeneuve de olayın suçlusu olarak Stroll'ü görüyor ve daha ağır bir cezayı hak ettiğini düşünüyor.

Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, "Fernando Alonso ile yaşadığı olay nedeniyle bir yarıştan men cezası almalı."

"FIA, hem Formula 1'de hem de daha alt serilerde, en tehlikeli ve görmeyi en son isteyeceğimiz şey olan, düzlüklerde yön değiştiren sürücüler konusunda çok gevşek davrandı. Bunu yapmak acınası ve çok tehlikeli."

"Düzlükte direksiyonu kırarak diğer sürücüleri tehlikeye atarsınız, hatta ölümcül bir tehlikeye neden olursunuz."

"Bu şekilde büyük bir kazaya neden olabilirsiniz. Bunun nedeni de hata yapıyor olmanız değil, bilinçli şekilde böyle bir şey yapmaya karar vermiş olmanızdır."

"Dolayısıyla bu gerçekten kabul edilemez bir şey."

"FIA harekete geçmeli ve bir kazaya yol açmasa bile bu tür eylemler için daha fazla ceza vermeli."

"Aslında öncesinde işler ters gitmediği için şanslıyız. Formula 4 ve Formula 3'te bazen sanki bir video oyunundaymış gibi sürüş yapan çocuklar var."

"Ancak yarış tehlikelidir ve bu tarz hamlelerin yarışmak ya da iyi savunma yapmakla hiçbir ilgisi yok." dedi.