Villeneuve, Stroll'un 2022'de Mercedes'e geçebileceğini düşünüyor

F1'de yaz arası geldi ve takımların sürücü kadrolarını belirlemeleri için zaman git gide azalıyor. Takımlar, büyük kural değişimlerinin yaşanacağı 2022 sezonu öncesinde sürücü kadrolarını belirlemek için elindeki opsiyonları değerlendiriyorlar.

Biz de sizler için hangi takımlarda boş koltuklar olduğuna, boş koltukların muhtemel adaylarına ve padoktaki söylentilere bakarak, sürücü marketinin genel durumunu değerlendirmiştik.

Elbette, mevcut marketteki en cazip edici koltuklardan biri de ikinci Mercedes koltuğu. Bu koltuğun en büyük adaylarının ise George Russell ve Bottas.

1997 şampiyonu Villeneuve ise bu koltuk için farklı bir aday açıkladı. Kanadalı yorumcuya göre Stroll, 2022'de Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olabilir. Villeneuve'e göre bu yaşanırsa, Bottas da Stroll'un Aston Martin'deki koltuğunu alacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lawrance Stroll'un iş partnerlerinden ve yakın arkadaşlarından, Villeneuve de baba Stroll'un bu bağı kullanarak oğlunu Mercedes'e geçireceğini düşünüyor.

Ayrıca Wolff, geçtiğimiz günlerde Bottas'a iyi bir gelecek sağlamanın kendisinin sorumluluğu olduğunu belirtmişti ki Aston Martin'de bulunabilecek bir koltuk, Bottas için "iyi bir gelecek" sağlayabilir.

Konu hakkında konuşan Villeneuve, şunları söyledi: "Bana göre Bottas, Aston Martin'de Lance Stroll'un yerini alabilir. Stroll de Mercedes'e geçer."

"Toto Wolff'a çok yakın olan baba Stroll'un en büyük hayali oğlunun dünya şampiyonlukları kazanması. Ayrıca Toto'nun da Valtteri için bir takıma ihtiyacı var."

"Hamilton elbette Russell'ı takım arkadaşı olarak beğenmiyor. Bottas gibi onu rahatsız etmeyecek birini isteyecektir."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2022 için takım arkadaşının önümüzdeki haftalarda belirlenmesi beklenen Hamilton, Macaristan GP'deki kırmızı bayrak periyodu sonrasında kuru zemin lastikleri için pite gelmekte 1 tur gecikmişti.

İngiliz pilot, kuru zemin lastiklerini takıp pitten çıktığından son sırada yer alıyordu. 7 kez dünya şampiyonu yine de Macaristan Grand Prix'sinde iyi bir sürüş çıkararak çizgiyi 3. sırada geçti ve Sebastian Vettel'in diskalifiye olmasının ardından da 2. sıraya yükseldi.

Verstappen'in sadece 2 puan toplayabildiği son 2 yarışla birlikte momentumu arkasına alan Hamilton, yaz arasına girilirken Verstappen'in 8 puan önünde yer alıyor.

Villeneuve ise Hamilton'ın şampiyonadaki ana rakibi Verstappen hakkında konuştu.

Villeneuve, 2021 sezonunun Verstappen'in şampiyonluğu kazanması için doğru sene olduğunu belirtti ve Verstappen'i övdü.

"O [Verstappen], gayet iyi durumda, aracı çok iyi sürüyor. Şampiyonluğu kazansa da kazanmasa da bu sezon, onun şampiyonluğu kazanması için doğru yıl ve o çok olgunlaştı. O, bir Mercedes'le savaşıyor ve fark yaratacak 0.010 saniyeyi arıyor."

"Aynısı Hamilton için de geçerli. O, geçen sene Bottas'la savaşmıştı ve bu sene Verstappen'le savaşıyor. Suyun üstünde kalabilmesi için kendi başına mücadele etmesi gerekiyor."

"Bu mücadelede kimse çok rahat olamayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing