Villeneuve: "Stroll şu anda Formula 1'de olmayı hak ediyor"

Stroll, Formula 1'deki performansı nedeniyle her zaman çok fazla eleştiriye maruz kaldı ve bazıları onu sadece babası sayesinde seride yer aldığını iddia etti.

Lawrence Stroll'ün oğlunun kariyerini şekillendirmesine büyük destek olduğu ortada fakat Kanadalı pilotun zaman zaman iyi performans gösterdiği düşünülüyor.

Geçmişte birçok kez Stroll'e karşı sert açıklamalar yapan Jacques Villeneuve, 25 yaşındaki sürücünün koltuğunu bir şekilde hak ettiğini iddia etti.

instantcasino'ya konuşan Villeneuve, “Lance Stroll, babası takımı satın aldığından beri yerini en çok hak eden pilotlardan biri."

"Elbette bunu hak ediyor çünkü Lawrence Stroll olmasaydı Aston Martin F1 takımı iflas edebilirdi, bu yüzden oğlunu işe almayı ve onu F1'de tutmayı hak ediyor."

"Her şey bence bu kadar basit."

“Üstelik Lance sonuncu değil tempo açısından çok geride değil. Fernando Alonso'nun seviyesine çıkabiliyor."

"Alonso, takımla yeni bir sözleşme imzaladığından beri o kadar iyi değil; Lance daha iyi görünüyor."

Villeneuve'e göre gridde Lando Norris gibi zengin aileden gelen başka pilotların da varlığı göz önüne alındığında, Stroll sadece performansına odaklanmalı.

"Lance babası bir takım satın aldığı için F1'de olduğunu zaten biliyor. Şimdi yapması gereken hızlı olduğunu göstermek."

“Ayrton Senna, Niki Lauda ve Lando Norris gibi aynı ayrıcalıklara sahip başka milyoner pilotların da varlığını fark etmeli. Lance şanslı biri fakat bunda yanlış bir şey yok. Sadece hızlı yarışabileceğini göstermesi gerekiyor.”