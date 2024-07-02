Villeneuve: "Şampiyonada farklar kapanıyor, sezon ilginç olacak"

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Lando Norris'in Avusturya'daki performansından etkilendiğini söylüyor.

Villeneuve yarıştan sonra şöyle konuştu: "Ne yarıştı ama! Lando Norris hem sprint yarışında hem de ana yarışta lastiklerini ustaca kullandı, yakıt tasarrufu yaptı ve tüm bölümlerin sonunda hızlıydı."

"Aracı pistte en iyi şekilde nasıl konumlandıracağını, nasıl geçiş yapacağını biliyor, Lando Avusturya'da bence harikaydı."

"Max Verstappen biraz fazla savunmadaydı, frenlemede vites değiştirdi. Bunu sık sık yapıyor ama bu olmamalı, çok tehlikeli."

"Sonunda tekerlekleri birbirine değdi ve bunun bedelini kim ödedi? Lando, Bu gerçekten üzüntü verici. Günün en iyi sürücüsü olarak bu galibiyeti gerçekten hak etti."

"Şampiyonluk mücadelesi için her şey çok iyi: George Russell kazandı, Carlos Sainz üçüncü oldu, Oscar Piastri ikinci oldu ama biraz hayal kırıklığına uğradı."

"Yine de şampiyonada hepsi birbirine çok yakın, bu yüzden sezonun ilginç bir şekilde sona ereceği kesin."