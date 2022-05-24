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Villeneuve: "Sainz, Leclerc seviyesinde olmadığı için hata yapıyor"

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Carlos Sainz'ın hatalarını Charles Leclerc seviyesinde olmamasına bağlıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Villeneuve: "Sainz, Leclerc seviyesinde olmadığı için hata yapıyor"
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Carlos Sainz kariyeri boyunca hep istikrarı ve aldığı düzenli puanlarla biliniyor ancak bu yıl çok fazla hata yaptı. Bunun son örneği de İspanya Grand Prix'siydi.

Formule1.nl'deki köşe yazısında Villeneuve, bu konu hakkında şöyle dedi: "Sainz şu anda gerçekten çok fazla hata yapıyor ve bana göre Leclerc seviyesinde değil."

"Charles'a ayak uydurmak için her zaman sınırda olması gerekiyor."

"Yarışlar ve şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacak bir araçla böyle bir şey yapmamalısınız. Bir Mercedes'in arkasında bitirmesi ve podyumun dışında kalması iyi değil."

"Leclerc ise hiç şüphesiz yarış dışı kaldığı için büyük hayal kırıklığı yaşıyor olacak. Sıralama turlarında inanılmaz bir tur attı, yarışta liderliği aldı ve turbo sorunu yaşayıncaya kadar zorlamasını gerektirecek bir durum yoktu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrives on the grid

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrives on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sanırım pek çok dayanıklılık sorunu görüyoruz çünkü takımlar sınırları zorluyorlar. Mercedes geçmişte bunu yapmak zorunda kalmadı çünkü üstün bir motora sahipti."

"Sanırım Mercedes durumu toparlayacak bir şey buldu ama abartmamak lazım. Russell podyuma çıktı çünkü Ferrari sorun yaşadı. Hamilton ise Magnussen ile yaşadığı temasın ardından beklediğinden daha yukarıda bitirdi. İlk turun ardından yarışmayı bırakmak istemesi bana garip geldi. Bu savaşmak bir sürücü tutumu değil, sanki takım arkadaşına karşı tekrar kazanmayacağını biliyormuş gibiydi. Fakat yükselmeye başladığında eski Hamilton'dan esintiler gördük fakat Russell takımdaki yerini bulmuş durumda ve şampiyonada pahalı takım arkadaşının önünde. Bu da canını acıtıyor."

"Bottas bence sezonun en büyük sürprizlerinden birisine imza atıyor. Yarış stratejisi tuhaftı fakat yine de güçlüydü. Rahatlamış ve baskı altında değil. Bu sayede iyi performans gösteriyor. Bana Heinz Harald Frentzen veya Giancarlo Fisichella'yı hatırlıyor. Onları en iyi takımlardan daha küçük bir takıma geçtiklerinde ilerleme kaydettiler. Bir süre sonra da en iyi takım için hazır olduklarını gösterdiler. Perez de aslında tam olarak buna uyuyor. McLaren'da işler onun için yolunda gitmedi ama Red Bull'da işler şimdi çok daha iyi gidiyor."

"Yarışta çok hayal kırıklığı yaşadı fakat Red Bull'un taktiği doğru. Öndeyken kenara çekilmek garip bir durum fakat lastikleri daha eskiydi ve Max daha hızlıydı. O zaman neden savaşmalarına ve lastiklerine zarar vermelerine izni veresiniz ki? Tabii ki Verstappen önce gelir, çünkü şampiyonada onun üstünde, ayrıca 1 numara ve dünya şampiyonu. Yani gayet basit."

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