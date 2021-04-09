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Villeneuve: "Sainz, Leclerc için bir tehdit oluşturabilir"

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, Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Carlos Sainz'ın Charles Leclerc için sorun teşkil edebileceği görüşünde.

Villeneuve: "Sainz, Leclerc için bir tehdit oluşturabilir"

Carlos Sainz, şimdiye kadar genel olarak hep hızlı isimlerle takım arkadaşı oldu. İlk yılında Toro Rosso'da Max Verstappen'le takım arkadaşı olan Sainz, daha sonra Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ile çalıştı.

İspanyol sürücü, Renault'daki tek yılında Nico Hulkenberg'le takım arkadaşıydı ve ardından McLaren'da iki yıl boyunca Lando Norris'le çalıştı.

Sainz, ortaya koyduğu istikrarlı performans ve araç gelişimindeki mühendislik bilgisiyle öne çıkan isimlerden bir tanesi.

Bu yıl Ferrari için yarışan Sainz, Bahreyn'deki ilk yarışında neredeyse hiç hata yapmadı ve takım değiştiren sürücüler arasında en iyilerinden birisi oldu.

Ferrari hakkında Corriere della Sport gazetesine konuşan Jacques Villeneuve şöyle dedi: “Ferrari, geçen yıla kıyasla ilerlemeyi başardı ve kaydettikleri gelişim, Imola'da daha da dikkat çekici olacak."

"Bana göre Carlos Sainz, Charles Leclerc için ciddi bir tehdit. O, oldukça hızlı takım arkadaşlarına alışkın bir pilot aynı zamanda istikrarlı ve çok fazla deneyimi var."

"Carlos, Charles'ın yaptığı işi sakince inceleyip, zamanla onun için hayatı zorlaştırabilecek bir performans sergileyebilir." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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