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Villeneuve: "Sainz Ferrari'nin isteklerini umursamayacak"

Eski dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Carlos Sainz'in 2025'te başka bir takım için yarışacağını bildiği için hala bir takım oyuncusu gibi davranıp davranmayacağını sorguluyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari, Celsius

Lewis Hamilton ay başında yaptığı açıklamada 2025 yılında Ferrari'ye gideceğini duyurdu. Bu, dikkat çekici bir hamleydi, zira 39 yaşındaki İngiliz pilot yalnızca beş ay önce Mercedes'le çok yıllık yeni bir anlaşma imzalamışı.

Takım arkadaşı Charles Leclerc uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığı için Ferrari'den ayrılmak zorunda kalan taraf Carlos Sainz olacak.

Villeneuve bu durumun 2024'te takım dinamiklerini etkilemeye başlayacağına inanıyor.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Villeneuve, Crash.net'e verdiği röportajda, "Sainz'ın Ferrari için yarışmak gibi bir niyeti yok."

"Ondan ne istediklerini umursamayacaktır."

charles-leclerc-carlos-sainz-f

charles-leclerc-carlos-sainz-f

"Şu anda tek derdi kendini göstermek. Diğer takımlara cazip bir seçenek olduğunu göstermek için iyi bir performans sergilemesi gerekecek."

"Bu yüzden de Leclerc'i yenmeye odaklanacak." dedi.

Lansmandan sonra konuşan Carlos Sainz ise tam tersini söylemişti.

Sainz, "Ben her zaman bir takım oyuncusu oldum, Formula 1'deki herkes bunu bilir."

"Her zaman örnek şekilde davrandım. Benden istenirse elbette Charles'a yardım edeceğim. Eğer ben dünya şampiyonluğu için mücadele edersem Leclerc'in de bana yardım etmesini bekliyorum." demişti.

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