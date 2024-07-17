Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"

Carlos Sainz defalarca gelecek sezon için bir takım seçme konusunda acele etmeyeceğini söyledi.

Fakat 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve bunun tehlikeli olduğuna inanıyor.

Villeneuve bu konuda şöyle diyor: “Belki de Carlos hâlâ Mercedes'e geçmeyi umuyordur."

"Muhtemelen Antonelli'nin henüz yeterince iyi olmadığını ve takımdaki yerinin birkaç yıl daha boş kalacağını düşünüyor."

"Ancak bu kararsızlık aleyhine işleyebilir ve Carlos, bir noktada sözleşmesi olmayan tek kişi olabilir."

"İyi bir teklif alıp, kararınızı ertelemeye devam ettiğinizde insanları kızdırırsınız. Size bir daha teklifle gelmezler."

"Sözleşmeyi çok geç imzaladığınızda, o takımın üçüncü seçenek olduğunu söylersiniz. Bu da iyi bir yol değil."

Villeneuve'e göre Sainz, gittiği her takımın gelişimine yardım ediyor.

"McLaren'a geldiğinde takım gelişmeye başladı. Sonra ayrıldı ve Daniel Ricciardo oraya geldiğinde takım daha durağan bir hal aldı."

"Sonra Carlos Ferrari'ye gitti ve bu kez Ferrari gelişmeye başladı."

"Harika bir iş ahlakı var, harika geri bildirimleri var, mühendislerle etkili şekilde etkileşim kuruyor. Hızlı, rekabetçi ve baskı altında çalışabiliyor. Bunlar önemli nitelikler."

"Böyle iki sürücüye ihtiyacı olan Williams için harika bir seçim olurdu."