Villeneuve: "Sainz artık Ferrari'ye değil, kendisine odaklanacak"
1997 F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, 2024'ten sonra Ferrari'den ayrılmak zorunda kalacağı haberinin ardından Carlos Sainz'ın takım oyunu oynamak isteyeceğine inanmıyor.
Son birkaç gündür Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye transferi konuşulurken, bu karardan etkilenenler arasında Carlos Sainz da var.
29 yaşındaki İspanyol sürücü, 2025 için yeni bir takım aramak zorunda ve pek çok pilotun sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle elinde çeşitli seçenekler mevcut.
Fakat Jacques Villeneuve'e göre Ferrari'nin Hamilton için ondan vazgeçmesi, Sainz için iyi bir haber değil.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "Bu durumda en büyük kaybeden Carlos çünkü Audi ya da başka biriyle pazarlık etme şansı azaldı." dedi.
Sonrasında şöyle devam etti:"Artık onun Ferrari'de takım oyunuyla ilgileneceğini düşünmüyorum çünkü Ferrari'nin elde ettiği sonuçlar kendisi için hiçbir anlam ifade etmiyor."
"Onun için önemli olan tek şey kendi sonuçları."
"Belki de 2025 için iyi bir sözleşme kapabilmek adına Charles Leclerc'i geçmek ve iyi performans sergilemek isteyecek."
"Artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Leclerc ile Sainz arasındaki durum nasıl işleyecek? Göreceğiz Mercedes'in Russell ve Hamilton arasındaki durumu nasıl ele alacağını da merak ediyorum."
"Kısacası Lewis'in Ferrari'ye geçişi herkes için iyi bir haber. Bu, gerçekten de beklenmedik ve heyecan verici bir haber. Daha iyisini hayal edemezsiniz: tüm zamanların en iyi takımı ile en başarılı pilotu bir araya gelecek."
"Ferrari için pozitif anlamda inanılmaz bir imaj operasyonu. Hamilton açısından da harika bir hamle." dedi.
Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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