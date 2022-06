Villeneuve: "Russell'ın hedefi Hamilton'ı yenmek"

Russell, 2022 sezonunda şimdiye kadar tüm yarışlarda ilk beşte finiş gördü ve her yarışta puan almayı başaran tek pilot oldu.

Russell, şu anda W13'ün zıplama problemiyle takım arkadaşına kıyasla daha iyi baş ediyor ve Hamilton'a karşı 34 puan önde dördüncü sırada yer alıyor.

Villeneuve, Russell'ın bunu yapmaya devam ederse kariyerinde başarıya ulaşacağını söylüyor.

Villeneuve, "Artık tecrübeye sahip ve birkaç yıldır kötü ve zor araçlar sürdü."

"Yani zıplama sorunu olan zorlu Mercedes'i sürmeyi problem etmiyor. Onun için önemli olan tek şey Lewis'i yenmekti."

"Bunun şampiyonluk kazanacak bir araç olmadığını başından beri biliyordu. Eğer Lewis'i yenerse kariyerinde başarıya ulaşacak. Tüm umursadığı bu."

"Yani, sadece Lewis'i yenmek için ne yapması gerektiğine önem veriyor ve şimdiye kadar yaptığı da buydu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium with his trophy

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images