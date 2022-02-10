Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli" Sonraki / Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"

Eski Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, George Russell'ın gerçek performansı için Mercedes'te neler yapacağını görmek gerektiğini söyledi.

Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

George Russell, Williams'la geçirdiği üç yılın ardından yeni sezonda Mercedes'e adım atacak ve kendisinden beklentiler epey yüksek.

İngiliz sürücü, alt kategorilerde oldukça iyi performans sergilemiş ve Williams'la F1'e adım atmasının ardından bu formu korumuştu.

Yine de ön tarafta yarışmak, tamamen farklı bir baskı uyguladığı için İngiliz sürücünün Mercedes'le nasıl performans göstereceği merak konusu.

Ancak Jacques Villeneuve , Russell'ın hâlâ en iyi takımda kendini kanıtlaması gerektiğine ve Mercedes sürücüsünün ne kadar iyi olduğunu sadece şimdi görebileceklerini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "George'un gerçek değerini henüz bilmiyoruz."

"Evet, Bahreyn'de Lewis Hamilton'ın yerine geçtiğinde iyi bir yarış çıkardığı doğru. Orada iyi performans sergiledi."

"Fakat geri kalan kısma bakarsak, özellikle Williams'ta iyi bir izlenim bırakması kolaydı çünkü bu takımla tamamen farklı pozisyonlar için savaşıyordu. Şimdi onu daha büyük bir takımla, üzerinde baskı hissedeceği bir sezonda görmek gerekiyor. Şu anda bu, büyük bir soru işreti."

"Artık harika bir takım için yarışıyor ve takım arkadaşı olarak yanında Hamilton var."

"Çok yetenekli olduğuna şüphe yok fakat bir şampiyon kadar yetenekli mi? Yoksa, sadece yılda birkaç yarış kazanabilen bir Bottas'a mı dönüşecek?" dedi.

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli"
Önceki haber

Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli"
Sonraki haber

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak
Formula 1

Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Formula 1

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor

Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli" Haas F1 Team lansmanı
Formula 1

Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Mercedes, W13'te push-rod süspansiyon ve kısa burun kullanabilir
Formula 1

Mercedes, W13'te push-rod süspansiyon ve kısa burun kullanabilir

Marko: "Russell'ın övgüleri hak edip etmediğini şimdi göreceğiz"
Formula 1

Marko: "Russell'ın övgüleri hak edip etmediğini şimdi göreceğiz"

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"
Formula 1

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, Hamilton'ın hazırlık için fabrikaya geldiğini doğruladı
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın hazırlık için fabrikaya geldiğini doğruladı

Mercedes: "2022 F1 yakıtı, hibrit çağdaki en önemli değişiklik"
Haber video
Formula 1

Mercedes: "2022 F1 yakıtı, hibrit çağdaki en önemli değişiklik"

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor
Formula 1

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor

Son Haberler

Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Formula 1 Formula 1

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor

Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"

Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Japonlar için saygı çok önemli"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.