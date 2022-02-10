Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"

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George Russell, Williams'la geçirdiği üç yılın ardından yeni sezonda Mercedes'e adım atacak ve kendisinden beklentiler epey yüksek.

İngiliz sürücü, alt kategorilerde oldukça iyi performans sergilemiş ve Williams'la F1'e adım atmasının ardından bu formu korumuştu.

Yine de ön tarafta yarışmak, tamamen farklı bir baskı uyguladığı için İngiliz sürücünün Mercedes'le nasıl performans göstereceği merak konusu.

Ancak Jacques Villeneuve , Russell'ın hâlâ en iyi takımda kendini kanıtlaması gerektiğine ve Mercedes sürücüsünün ne kadar iyi olduğunu sadece şimdi görebileceklerini belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "George'un gerçek değerini henüz bilmiyoruz."

"Evet, Bahreyn'de Lewis Hamilton'ın yerine geçtiğinde iyi bir yarış çıkardığı doğru. Orada iyi performans sergiledi."

"Fakat geri kalan kısma bakarsak, özellikle Williams'ta iyi bir izlenim bırakması kolaydı çünkü bu takımla tamamen farklı pozisyonlar için savaşıyordu. Şimdi onu daha büyük bir takımla, üzerinde baskı hissedeceği bir sezonda görmek gerekiyor. Şu anda bu, büyük bir soru işreti."

"Artık harika bir takım için yarışıyor ve takım arkadaşı olarak yanında Hamilton var."

"Çok yetenekli olduğuna şüphe yok fakat bir şampiyon kadar yetenekli mi? Yoksa, sadece yılda birkaç yarış kazanabilen bir Bottas'a mı dönüşecek?" dedi.