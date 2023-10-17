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Villeneuve, Ricciardo'yu hedef aldı

Jacques Villeneuve, Daniel Ricciardo'nun griddeki varlığını "reklamlarda gülümsemesine" bağlıyor.

Editör Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, Alpha Tauri, in the paddock

Son yıllarda Formula 1'de zor yıllar geçirmiş olsa da Ricciardo'nun yüzündeki gülümseme hiçbir zaman kaybolmadı.

Geçen yıl bu zamanlar McLaren koltuğunu Oscar Piastri'ye kaybettiğini öğrenen Ricciardo, olumsuzluklara takılıp kalmak yerine Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine at sırtında geldi.

Şimdi AlphaTauri ile tekrar pistlere dönen Ricciardo'nun adı 2025 hatta 2024 Red Bull koltuğu için anılıyor.

Ancak Villeneuve, Ricciardo'nun "reklamlarda gülümsemekten" ibaret olduğunu söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Villeneuve, "Bugün sürücü olmak isteyen çocuklara şunu sormak istiyorum: Bunu gerçekten büyük bir tutkuya sahip olduğunuz için mi istiyorsunuz yoksa Daniel Ricciardo gibi yalnızca gülümsemesiyle ünlü bir reklam yüzü olmak için mi?" dedi.

Sonrasında Villeneuve, Carlos Sainz ve Max Verstappen hakkında konuştu.

Villeneuve, "Sainz'ın yaptıklarını beğeniyorum çünkü her zaman kendini geliştiriyor ve yarıştığı takımlara her zaman yardımcı oluyor."

"Ancak günümüzde sürücüler çok fazla korunuyor..." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, with Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, with Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Glenn Dunbar

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