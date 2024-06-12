Villeneuve: "Ricciardo'nun tepkisi profesyonelce değil"
Jacques Villeneuve ve Daniel Ricciardo arasındaki sözlü atışma, Kanada Grand Prix'sinin bitiminden sonra da devam etti.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Her şey 1997 dünya şampiyonunun Cuma günü Ricciardo'nun Formula 1'de yer almaması gerektiğini söylemesiyle başladı.
Avustralyalı pilot, beşinci olduğu sıralama turlarının ardından Villeneuve'ün kafasını bir yerlere vurduğu için saçma sapan konuştuğunu söyledi ve "s*ktirip gitsin" dedi.
Pazar günü Sky Sports'a konuşan Jacques, RB pilotunun tepkisini profesyonellik dışı olarak nitelendirdi: “Tepkisi biraz kişiseldi."
"Ricciardo, Formula 1'deki 20 pilotun hepsi gibi bir rol model. En üs seviyede yarışıyorsanız, buna uymak, soruları profesyonelce yanıtlamak zorundasınız."
"Sizi dinleyen çocuklar var! Tartışmayı kişiselleştiremezsiniz."
"Eleştirileri görmezden gelmek için sağlam bir zihin yapısında olmanız gerekir ve ben onun zihnine girmeyi başardım. Fakat bu onun sürüşü üzerinde olumlu bir etki yarattı. Yine de bu yeterli değil - daha sık böyle sonuçlar alması gerekiyor."
"Ricciardo omuzlarında büyük bir baskı hissediyor ve bu işe yarıyor. Miami'de iyi bir sprint çıkardı, Kanada'da sıralamalarda iyi iş yaptı ama bu yeterli değil. Bunun gibi daha fazla performansa ihtiyacı var."
Villeneuve, Ricciardo'nun Formula 1'de yeri olmadığına hâlâ inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Evet, bu hafta sonu hızlıydı ama F1'de sadece son yarışınız kadar iyisinizdir."
"Önümüzdeki yarışlarda aynı seviyede performans göstermesi gerekiyor." cevabını verdi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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