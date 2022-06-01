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Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Ricciardo'nun McLaren'daki dönemi sona erdi"

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Daniel Ricciardo'nun McLaren'daki günlerinin sona erdiği görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Villeneuve: "Ricciardo'nun McLaren'daki dönemi sona erdi"
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Daniel Ricciardo, bu yıl şimdiye kadar beklentilerin altında kalan ve iyi performans gösteremeyen sürücüler arasında yer alıyor.

Geçen yıl olduğu gibi araca uyum sağlamakta zorlanan Ricciardo, tempo olarak Lando Norris'le aynı seviyede görünmüyor.

Sonuç olarak son dönemde geleceği yoğun şekilde tartışılmaya başlandı ve takım CEO'su Zak Brown, sözleşmesinde takımdan gönderilmesine izin verecek maddeler olduğunu doğruladı.

Formule1.nl'ye konuşan Jacques Villeneuve'e göre tüm bunlar Ricciardo'nun McLaren'dan ayrılacağını işaret ediyor.

Villeneuve şöyle dedi: "Daniel Ricciardo'nun McLaren'daki zamanı doldu."

"Takım CEO'su Zak Brown -Ricciardo'nun- sözleşmesinde -onunla yollarını ayırmalarına izin veren- bazı maddeler olduğunu söylüyor."

"Bu da neredeyse bir karar alındığı anlamına geliyor."

"Bu, sürücüye baskı yapmanın ve basını haberlere hazırlamanın bir yoludur. Sonuçta Daniel, takıma çok paraya mâl olan yüksek ücretli bir pilot."

"Ancak puan alamıyor ve takımın aracı geliştirmek için ihtiyaç duyduğu hıza sahip değil."

"Yani takıma sadece paraya mâl oluyor."

"Ricciardo'nun maaşını ödemeye devam edip, evde kanepeye oturmasını sağlamak ve araca başka bir sürücü geçirmek daha ucuza gelir."

"Acı bir gerçek ama Formula 1 böyle."

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