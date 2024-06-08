Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"

1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, bu sezon takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın gerisinde kalan Daniel Ricciardo'yu sert bir dille eleştirdi

Ezel Tan
Güncel:
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images

Villeneuve, Avustralyalı pilotun zamanının çoktan geçtiğine ve artık Formula 1'de yeri olmadığına inanıyor.

Villeneuve, Ricciardo'nun son yıllardaki performans düşüklüğüne dikkat çekerek, "Neden hâlâ Formula 1'de yarışıyor?"

"Dört ya da beş yıldır aynı şeyi duyuyoruz. Sürekli 'Daniel için daha iyi bir araç yapmalıyız' diyorlar."

"Zavallı Daniel. Üzgünüm ama beş yıl oldu! Burada Formula 1'den bahsediyoruz!"

"Sonuç alamayan bir sürücü için bu kadar çaba harcayamazsınız. Eğer yapamıyorsanız, o zaman evinize gitmelisiniz. Yerinizi başkası alacaktır."

"Yarışlarda her zaman böyle olmuştur, motor sporlarının zirvesinden bahsediyoruz. Birini takımda tutup mazeret üretmeye devam etmenin bir anlamı yok." dedi.

Ricciardo'nun Red Bull'daki ilk sezonlarında gösterdiği performansın ardından yaşadığı düşüşe değinen Villeneuve, "Herkes Ricciardo'nun Red Bull'daki ilk ve ikinci sezonunda ne kadar iyi olduğundan bahsediyor."

"O senelerde tekrar kazanmak için araçta bir şeyler yapmaya çalışan ve bu yüzden de hafta sonlarını mahveden, 'tükenmiş' Sebastian Vettel'in önündeydi."

"Sonrasında da, o dönem sezonun ilk yarısında 18 yaşında olan ve takıma yeni katılan Verstappen'in önündeydi. Hepsi bu kadar."

"Ondan sonra hiç kimsenin önüne geçemedi," dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Haas, Ocon'a olan ilgisini doğruladı!
Sonraki haber Resmi: Tsunoda, 2025 yılı sonuna kadar RB ile yarışacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Son Haberler

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

F1 Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye