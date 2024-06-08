Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"

Villeneuve, Avustralyalı pilotun zamanının çoktan geçtiğine ve artık Formula 1'de yeri olmadığına inanıyor.

Villeneuve, Ricciardo'nun son yıllardaki performans düşüklüğüne dikkat çekerek, "Neden hâlâ Formula 1'de yarışıyor?"

"Dört ya da beş yıldır aynı şeyi duyuyoruz. Sürekli 'Daniel için daha iyi bir araç yapmalıyız' diyorlar."

"Zavallı Daniel. Üzgünüm ama beş yıl oldu! Burada Formula 1'den bahsediyoruz!"

"Sonuç alamayan bir sürücü için bu kadar çaba harcayamazsınız. Eğer yapamıyorsanız, o zaman evinize gitmelisiniz. Yerinizi başkası alacaktır."

"Yarışlarda her zaman böyle olmuştur, motor sporlarının zirvesinden bahsediyoruz. Birini takımda tutup mazeret üretmeye devam etmenin bir anlamı yok." dedi.

Ricciardo'nun Red Bull'daki ilk sezonlarında gösterdiği performansın ardından yaşadığı düşüşe değinen Villeneuve, "Herkes Ricciardo'nun Red Bull'daki ilk ve ikinci sezonunda ne kadar iyi olduğundan bahsediyor."

"O senelerde tekrar kazanmak için araçta bir şeyler yapmaya çalışan ve bu yüzden de hafta sonlarını mahveden, 'tükenmiş' Sebastian Vettel'in önündeydi."

"Sonrasında da, o dönem sezonun ilk yarısında 18 yaşında olan ve takıma yeni katılan Verstappen'in önündeydi. Hepsi bu kadar."

"Ondan sonra hiç kimsenin önüne geçemedi," dedi.