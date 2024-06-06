Villeneuve: "Red Bull'un Perez kararına anlam veremiyorum"
Jacques Villeneuve, Red Bull'un Sergio Perez'le devam etmesine hiçbir anlam veremiyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Red Bull Racing'in Sergio Perez'in sözleşmesini iki sezon daha uzatma kararını eleştirdi.
Kanadalı eski pilot, Perez'in takımda kalmayı hak etmediğini öünkü takım arkadaşından çok yavaş kaldığını düşünüyor.
Villeneuve, "Perez, Red Bull'daki en kötü sezonunu geçiriyor."
"Genellikle ilk birkaç yarışı muhteşem olur ama bu yıl bunu bile başaramadı."
"Bunun da ötesinde şimdi daha da geride kalıyor! Sezon başında zaten Max'in gerisindeydi ve şimdi yarım saniye daha kaybetti."
"Bu boşluğa 10 araç giriyor. Takımın neden böyle bir karar aldığını bilmiyorum." dedi.
Villeneuve, Alpine takımının Esteban Ocon ile yollarını ayırma kararını da değerlendirdi.
Bu kararı mantıklı bulduğunu belirten Villeneuve, "Ocon ve Alpine'in yollarını ayırmasına şaşırmadım."
"İki Fransız sürücüyle başa çıkma şansları yoktu. İki Fransız sürücüsü olan bir Fransız takımı. Hangi pazara ulaşmaya çalışıyorlardı?"
"Sadece Fransızlara hitap ediyorlardı fakat bu mantıklı değildi."
"Birinin takımdan ayrılacağı çok açıktı. Ocon, Monako'daki hareketleriyle takımın karar vermesini kolaylaştırdı."
"Elinizde tutmak isteyeceğiniz türden bir sürücü değil." dedi.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’
Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"
Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"
Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar