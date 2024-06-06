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Formula 1 Kanada GP

Villeneuve: "Red Bull'un Perez kararına anlam veremiyorum"

Jacques Villeneuve, Red Bull'un Sergio Perez'le devam etmesine hiçbir anlam veremiyor.

Ezel Tan
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Red Bull Racing'in Sergio Perez'in sözleşmesini iki sezon daha uzatma kararını eleştirdi.

Kanadalı eski pilot, Perez'in takımda kalmayı hak etmediğini öünkü takım arkadaşından çok yavaş kaldığını düşünüyor.

Villeneuve, "Perez, Red Bull'daki en kötü sezonunu geçiriyor."

"Genellikle ilk birkaç yarışı muhteşem olur ama bu yıl bunu bile başaramadı."

"Bunun da ötesinde şimdi daha da geride kalıyor! Sezon başında zaten Max'in gerisindeydi ve şimdi yarım saniye daha kaybetti."

"Bu boşluğa 10 araç giriyor. Takımın neden böyle bir karar aldığını bilmiyorum." dedi.

Villeneuve, Alpine takımının Esteban Ocon ile yollarını ayırma kararını da değerlendirdi.

Bu kararı mantıklı bulduğunu belirten Villeneuve, "Ocon ve Alpine'in yollarını ayırmasına şaşırmadım."

"İki Fransız sürücüyle başa çıkma şansları yoktu.  İki Fransız sürücüsü olan bir Fransız takımı. Hangi pazara ulaşmaya çalışıyorlardı?"

"Sadece Fransızlara hitap ediyorlardı fakat bu mantıklı değildi."

"Birinin takımdan ayrılacağı çok açıktı. Ocon, Monako'daki hareketleriyle takımın karar vermesini kolaylaştırdı."

"Elinizde tutmak isteyeceğiniz türden bir sürücü değil." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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