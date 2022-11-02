Villeneuve: "Red Bull'un bütçe sınırını aşmasına hile denilemez"

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Bütçe sınırını aştığı kesinleşen Red Bull, FIA ile yapılan anlaşmanın ardından 7 milyon euro para cezası ve %10 rüzgar tüneli süresi kısıntısı cezası aldı.

Cezaları yetersiz bulan takımlar ise gelecek sezondan itibaren yaptırımların sıkılaştırılmasını talep etmekteler.

Formule1.nl'deki köşesinde durumu yorumlayan Villeneuve, "Meksika'daki gündem maddelerinden bir diğeri de Cashgate idi, ancak bu yaşananlar spora zarar vermeyecek. McLaren 100 milyonluk devasa bir ceza aldığında da spor zarar görmemişti."

"Red Bull için verilen karar, henüz tam olarak nelere izin verilip verilmediğini ve bunun için alacağınız cezaları kesinleştirmiş değil."

"Bir de vergi engeli vardı, aksi takdirde aşılan miktar bir milyon euro'dan az olurdu. Dolayısıyla cezanın yeterince ağır olup olmadığını söylemek benim için zor."

"Her halükarda, bu hile değil. Hile dediğin, çekiş kontrol sistemi hakkında yalan söylemektir. Her şeyi geçtim, bütçe sınırının aşılmasının herhangi bir fark yaratıp yaratmadığı da şüpheli. Red Bull o kadar güçlüydü ki, zaten kazanacaklardı." dedi.

Red Bull'un FIA'ya ödeyeceği cezanın akıbetini de merak eden Villeneuve, "Benim sorunum FIA'nın şu anda yedi milyon dolar tahsil ediyor olması."

"Bu cezanın Red Bull için neredeyse hiç etkisi yok ve diğer takımlar bundan bir kuruş bile almıyor."

"Rüzgâr tünelinde yüzde on daha az zaman geçirmenin ise zararı var, bu onları yavaşlatacak."

"Ama bu diğerlerine tur zamanı kazandırmaz, para cezasının bir kısmı ise yardımcı olur. Tahsil edilecek miktar takımlar arasında bölüştürülmeli.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images