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Formula 1 Macaristan GP

Villeneuve: "Red Bull, Perez'in yerine Tsunoda'yı getirmeli"

Jacques Villeneuve'e göre Red Bull, Sergio Perez'in koltuğu için Daniel Ricciardo yerine Yuki Tsunoda ile anlaşmalı.

Ezel Tan
Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son dönemde sergilediği performansla beklentileri karşılamakta zorlanan Sergio Perez için Red Bull defteri yakında kapanabilir

Red Bull, Spa yarışının ardından Perez'in geleceğini tartışacak ve nihai kararını verecek.

Peki Red Bull, Perez'i gönderme kararı alırsa yaz arasından sona yerine kim geçebilir?

Jacques Villeneuve, Motorsport-Total.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Eğer bunu Red Bull bünyesinden biriyle yapacaksanız, bu Tsunoda olmalı.”

"Tsunoda zaten sözleşmeli oldukları bir isim. Ricciardo'nun sözleşmesini henüz yenilemediler çünkü yeterince iyi bir iş yapmıyor."

"Öyleyse neden onu ana takıma alsnlar ki? Mantıklı seçim Tsunoda olurdu."

"Sonrasında Tsunoda'nın yerine Liam Lawson'ı RB'ye getirebilir ve Isack Hadjar'ı da RB'nin ikinci pilotu yapabilirsiniz.”

Villeneuve, Perez'in durumuna da değindi.

“Perez şu anda takıma gerçekten puan kaybettiriyor. Bu, takımlar şampiyonasına mâl olabilir, ki bu da getirdiği sponsorluk parasından daha değerli bir şey."

"Ayrıca takımın aracı daha fazla geliştirmesine de yardımcı olmuyor. Şu anda gerçekten iyi bir durum değil.”

Villeneuve'e göre Sainz'ın Red Bull'a gitme ihtimali yok.

“Sainz için orada yer yok. O, 1 numara olmak ya da en azından eşit şartlarda olmak istiyor. Fakat eşit muamele görseler bile Red Bull Max'in takımı."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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