Villeneuve: "RB18 artık Verstappen'in sürüş tarzı için daha iyi görünüyor"
Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, RB18'in son yarışlarda Max Verstappen lehine gelişmeye başlamış olabileceğini düşünüyor.
Sergio Perez sezona çok iyi başlasa da, son yarışlarda beklentilerin büyük oranda altında kaldı ve eleştiri oklarının üzerine çevrilmesine neden oldu.
Meksikalı pilotun hem Fransa hem de Macaristan GP performansı oldukça vasattı ve özellikle tek turda çok iyi olmadığı görüldü.
Formule1.nl'deki köşe yazısında bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Villeneuve, "Araç giderek Verstappen'e daha fazla uyuyor gibi görünüyor. Sergio Perez, tuhaf şekilde Monako'dan bu yana coşkusunu biraz kaybetmiş durumda."
"Araç, güncellemeler getirildiğinden beri Verstappen'in sürüş tarzına daha iyi uyuyormuş gibi görünüyor."
"Bunun öncesinde durum tam tersiydi ve bunu biraz tuhaf buluyorum. Bunun nedeni Verstappen'in sürece daha fazla dahil olması olabilir."
"Fakat bu 'Şimdi getireceğimiz güncellemelerle Verstappen için sürüşü geliştireceğiz fakat Perez için yapmayacağız' gibi bir şey değil." dedi.
Villeneuve, köşe yazısında başka konulara da değinirken, Macaristan GP'de sert lastiğe geçen takımları eleştirdi.
"Beni hayrete düşüren şeylerden birisi alınan kararlardı. Formula 1, sporun zirvesidir ve her anlamda en üst seviyedir. Sadece sürücüler değil, mekanikerler, mühendisler ve stratejistler de en üst düzeydedir. Ferrari de dahil olmak üzere birden fazla takım nasıl böyle bir yarışta sert lastiğe geçme kararını verebiliyor?"
"Alpine bunun berbat bir lastik olduğunu gösterdikten sonra bile sert lastiğe geçenler oldu. Yarışı hiç mi izlemediler? Yanlış giden çok şey var. En iyisinin en iyisini seçen bir sporda böyle şeyler kabul edilemez."
Villeneuve son olarak Mercedes'le ilgili, "Russell beklentilerimi aştı. Onun hızlı olduğunu biliyordum ama Lewis Hamilton'ın üzerinde yer alıyor ve Mercedes'e bu yılki ilk pole pozisyonunu getirdi."
"Yine de şimdi Hamilton'ın yanıt verdiğini görebiliyoruz ve şahsen Mercedes'in şampiyona ikincisi olabileceği görüşündeyim."
"Neler olacağını göreceğiz." dedi.
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