Villeneuve: “Puan durumu, Hamilton’ın hatalarını yansıtmıyor”

Zaman zaman tartışmalı açıklamalar yapan Villeneuve, mevcut puan durumunun, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki mücadeleyi tam olarak temsil etmediğini ve Hamilton’ın, yaptığı hatalardan ucuz kurtulduğunu söyledi.

Villeneuve’ün bahsettiği olaylardan biri, Imola’da pist dışına taşıp bariyerlere temas eden ve aracına hasar verip bir tur geriye düşen Hamilton’ın, kırmızı bayrak sayesinde aracının onarılması ve bu sayede turunu geri alıp yarışı ikinci tamamlamasıydı.

Sezonun bitimine altı yarış kala, Verstappen ile Hamilton’ın arasında sadece altı puan var.

La Gazzette dello Sport’a konuşan Villeneuve, “Puanlar, asıl durumu yansıtmıyor.”

“Hamilton çok hata yaptı, ancak Verstappen’e göre daha az bedel ödedi.”

“Sadece Verstappen’in Macaristan’da ve Britanya’da yarış dışı kaldığı olayları düşünün. O yarışlar Mercedes için çok kolay oldu.”

“Diğer pistlerde ise daha az hızları vardı ya da hatalar yaptılar. Yine de puan durumunda birbirlerine yakınlar ve bundan dolayı, kimin şampiyon olacağını söylemek çok zor.”

“Şu ana kadar Red Bull ve Verstappen mükemmeldi. Mercedes ve Hamilton’da ise biraz yorgunluk görebilirsiniz.” dedi.

Villeneuve, Mercedes’in geçmişteki kadar hızlı olmadığını ancak araçlarının potansiyelinin sezon ilerledikçe arttığını düşünüyor.

“Geçmişte Mercedes’in zorlamasına gerek yoktu, her türlü kazanıyorlardı.”

“Ferrari ve Michael Schumacher’in yaptığı gibiydi. Herkes, onların dahi olduğunu söylüyordu. Taktiksel hatalar yapsalar bile, sonunda kazanabilecek kadar güçlülerdi.”

“Ancak açıklamalarına bakarsanız, Mercedes’te artık takımın ve sürücünün arasında eskisi kadar birlik olmadığını görebilirsiniz.”

“Ancak Mercedes’i asla hafife alamazsınız. Türkiye’de en büyük arka kanatla yarıştılar ve yine de düzlükte kimse onlara karşı koyamadı. Belki de son yarışlara gelindiği için motorun potansiyelini arttırdılar.”

“Eğer böyle yapmaya devam ederlerse, Hamilton Austin ve Brezilya’da başarılı olacaktır. Bunun büyük yardımı dokunur.”