Villeneuve Pironi belgeseli Hollywood yapımlarını geride bıraktı

Villeneuve Pironi: Yarışçılığın Anlatılmayan Trajedisi isimli belgesel, Gilles Villeneuve ve Didier Pironi’nin 40 yılı aşkın süredir iki aile için de kapanmayan bir yara olarak kalan trajik hikayesini anlatmaktadır.

Noah Media Group tarafından Formula 1 işbirliğiyle hazırlanan ve Torquil Jones tarafından yönetilen belgesel, Sky Documenteries kanalında yayınlandı ve izleyenler tarafından tam not aldı.

Belgesel, Uluslararası Otomobil Film Ödülleri’nde En İyi Uzun Metraj Belgesel Ödülüne layık görülürken, Hızlı ve Öfkeli, John Wick 4 ve Gran Turismo gibi Hollywood yapımı gişe rekortmeni filmleri geride bırakarak büyük ödül olan Grand Prix Ödülü’nün de sahibi oldu.

Bu ödülle alakalı Villeneuve’nin kızı şunları söyledi: “Grand Prix Ödülü beni onurlandırdı ve açıkçası şaşırttı.”

“Babamın mirasının sadece kalbimde yaşamakla kalmayıp, dünyanın dört bir yanında ışıl ışıl parladığını görmek içimi ısıttı.”

“Babam ve otomotiv endüstrisi arasında her zaman bir bağ olmuştur. Bu ödüller de onun ölümsüzlüğünü simgelemektedir.”

Noah Media Group kurucu ortağı ve CEO’su John McKenna şunları ekledi:“Noah Media Group’taki herkes Uluslararası Otomobil Film Ödülleri jürisinden iki ödül aldığı için heyecanlı.”

“Tüm kategorilere açık olan Grand Prix Ödülü’nü kazanmak bütün beklentileri aştı. Villeneuve ve Pironi ailelerine dokunaklı hikayelerini anlatma konusunda bize güvendikleri için teşekkür ederiz.”

“Sporun içindeki isimler tarafından bu şekilde tanınmak inanılmaz. Filmi hazırlayan tüm ekiple gurur duyuyoruz.”

Çeviri: Burak Yasul