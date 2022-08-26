Villeneuve: "Piastri çok tehlikeli bir oyun içerisinde"

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Son yıllarda Alpine'in desteğiyle alt kategorilerde başarılar yakalayan ve arka arkaya üç şampiyonluk elde eden Piastri, 2022 yılını yedek pilot olarak geçirmişti ve Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası 2023 yılında Alpine ile F1'e gireceği duyuruldu.

Ancak sosyal medyadan Alpine ile yarışacağını yalanladı ve görünüşe bakılırsa McLaren'la 2023 için kontrat imzalamış durumda.

McLaren bunun üzerine çok geçmeden Daniel Ricciardo ile yollarını ayıracağını açıkladı ve artık Piastri'yi açıklamaları sadece bir zaman meselesi.

Diğer tarafta Alpine, Piastri ile anlaşması olduğunu düşünüyor ve genç sürücünün kendileri adına yarışacağından emin.

Aynı zamanda takım, taraftarlar tarafından da eleştirilen bir konu olan Piastri'nin sadakatini de sorguladı.

Sonuç olarak karar, F1'in sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıklarını görüşen kurula taşınacak ve duruşma pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve'e göre Piastri, kariyeri için pek iyi bir izlenim bırakmıyor.

Reuters'e konuşan 1997 Dünya Şampiyonu, "Bunu izlemek çok eğlenceli çünkü herkesi şaşırttı."

"F1'e bu şekilde ve böyle bir baskıyla başlamak hiç kolay değil."

"Ne zaman bir takım ya da sponsor onunla anlaşma imzalasa, her zaman 'Bize nasıl davranacak?' sorusu olacak."

"Aynı zamanda 'Bu kişiye güvendiğimizde ne olacak?' diye düşüneceksiniz. Yani bu, çok tehlikeli bir oyun."

"Ayrıca alt kategorilerdeki başarısı da doğrudan kıstas değil çünkü bir F1 var, bir de dünyanın geri kalanı var. Yıllar boyunca diğer tüm yarış kategorilerinde harikalar yaratan ve her şeyi kazanan pek çok sürücü, F1'e geldiğinde anda bununla baş edemedi çünkü bu geçiş hem yetenek, hem baskı hem de zihinsel güç açısından çok büyük bir adım."

"Piastri, alt kategorilerde baştan sona inanılmazdı ama F1'de nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Asıl soru bu." dedi.

Oscar Piastri, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images