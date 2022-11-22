Villeneuve: "Perez sezona güçlü başladı, sonra ortadan kayboldu"
1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Sergio Perez'in sezona güçlü başladığını ancak sonrasında bu formunu sürdüremediğini söylüyor.
Red Bull'daki ikinci sezonunda iyi bir performans ortaya koyan ve özellikle ilk yarışlarda takım arkadaşı kadar güçlü görünen Perez, takımın araç gelişiminde farklı bir yöne gitmesinin ardından gerilemeye başladı ve şampiyonluk mücadelesinin bir parçası olamadı.
Yine de son yarışa kadar şampiyona ikinciliği için mücadele eden Meksikalı pilot, son yarışta Charles Leclerc'e mağlup oldu ve sadece 3 puan farkla sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Perez'in performansının istikrarsız olduğuna dikkat çeken Jacques Villeneuve ise asıl 2023 sezonunun Checo için büyük önem taşıdığını söylüyor.
Formule1.nl'deki köşesinde sezonu değerlendiren Villeneuve, "Perez sezon başlarken epey güçlüydü, sonrasındaysa ortadan kayboldu."
"Son yarışlarda toparlanmayı başardı, yeniden rekabetçiydi. Ancak sezon boyunca daha iyisini yapabilirdi. 2023 onun için önemli bir sezon olacak."
"Red Bull yakında Daniel Ricciardo ile anlaşacak, kendisini pazarlama ve medya faaliyetleri için kullanmayı düşünüyorlar. O bu rol için ideal. Lando Norris'le de görüşüyorlar ama buna çok fazla güvenmemek lazım." dedi.
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