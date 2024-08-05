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Formula 1 Belçika GP

Villeneuve: "Perez kötüye gitmiyor, Verstappen daha iyisini yapıyor"

Jacques Villeneuve, son aylarda elde ettiği sonuçlar nedeniyle eleştirilen Sergio Perez'i savundu.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, pek de iyi sonuçlar alamamasının ardından Red Bull'daki koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Meksikalı sürücü, bu sezonun kalanında Red Bull'da kalacak fakat sonrasında takımdan gönderilebilir.

Fakat 1997 dünya şampiyonu Villeneuve, Meksikalı pilotun daha kötü sürmediğini, takım arkadaşıyla aradaki farkın Max Verstappen'den kaynaklandığını iddia etti.

Villeneuve, "Red Bull liderliği çok uzun zaman önce kaybetti."

"Şu anda en iyi iki takım McLaren ve Mercedes. Max Verstappen hâlâ yeteneği sayesinde kazanıyor fakat her yarışta bunu yapmak daha da zorlaşıyor."

"Bence Perez haksız yere yargılanıyor. İki yıl öncesinden daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece Max kendini geliştirdi, bu yüzden aralarındaki fark açıldı."

"Perez için aracı kullanmak çok daha zor ama Verstappen için de kolay değil. Buna rağmen aralındaki mücadeleyi çoktan kazandı." dedi.

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