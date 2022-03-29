Villeneuve, Ocon'un "gereksiz" savunmasını eleştirdi: "Sadece takıma zarar verdi"

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Esteban Ocon, pazar günü gerçekleştirilen yarışa beşinci başladı ve George Russell'a geçildi. Ayrıca yarışa yedinci başlayan Fernando Alonso da Ocon'dan daha fazla tempoya sahipti ve yarışın başında zorlayıp, Fransız pilotu geçmeye çalıştı.

Fakat Ocon, sert şekilde savunma yapıp, İspanyol pilotun kendisini geçmesini engellemeye çalıştı.

Alonso zar zor da olsa Ocon'u geçti. Fakat Alpine pilotu pes etmedi ve birkaç tur boyunca bastırdı. Bunlardan birisinde ilk virajı dahi kesti. Sonuç olarak iki pilot da, lastiklerini korumaları gereken noktada yoğun şekilde zorlamış oldular.

Jacques Villeneuve, Formule 1 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Esteban Ocon'un performansından etkilenmedim."

"Yarışın başında takım arkadaşınızla neden bu kadar sert bir mücadeleye girersiniz anlamıyorum. Bu durumda hem kendi lastiklerinize hem de takım arkadaşınızın lastiklerine zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Nihayetinde zararı ekibinize dokunur."

"Bunu yapmak mantıksız. Böyle zorlamanın anlamı yoktu. Ayrıca birkaç yıldır Formula 1'de yarışan Ocon seviyesindeki bir pilotun ne zaman agresif şekilde savaşacağını ve ne zaman savaşmayacağını bilmesi gerekirdi."

"Cumartesi günkü olaylardan sonra yarışın nasıl gideceğini merak ediyordum ve beklentilerimi aştı. Ocon konusu dışında sadece Nicholas Latifia'nin kazası tuhaftı. Sık sık bu tarz hatalar yapıyor. Bir Formula 1 kazası gibi değildi, daha çok yeni araç onu şaşırtmış gibiydi."

"Mick Schumacher'in aracını çarptığı viraja bakarsanız, bu pisti tasarlayan deneyimli mimarların bu virajın tehlikesini fark etmemiş olmalarına şaşırırdım. Bunu anlamak için hesaplama yapmaya gerek yok, birkaç fotoğrafa bakmak yeterli olur." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, battles with Fernando Alonso, Alpine A522, ahead of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images