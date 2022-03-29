Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum" Sonraki / Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Villeneuve, Ocon'un "gereksiz" savunmasını eleştirdi: "Sadece takıma zarar verdi"

Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Fernando Alonso ile bu kadar sert savaşmanın Esteban Ocon için gereksiz olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Villeneuve, Ocon'un "gereksiz" savunmasını eleştirdi: "Sadece takıma zarar verdi"
Haberi dinle

Esteban Ocon, pazar günü gerçekleştirilen yarışa beşinci başladı ve George Russell'a geçildi. Ayrıca yarışa yedinci başlayan Fernando Alonso da Ocon'dan daha fazla tempoya sahipti ve yarışın başında zorlayıp, Fransız pilotu geçmeye çalıştı.

Fakat Ocon, sert şekilde savunma yapıp, İspanyol pilotun kendisini geçmesini engellemeye çalıştı.

Alonso zar zor da olsa Ocon'u geçti. Fakat Alpine pilotu pes etmedi ve birkaç tur boyunca bastırdı. Bunlardan birisinde ilk virajı dahi kesti. Sonuç olarak iki pilot da, lastiklerini korumaları gereken noktada  yoğun şekilde zorlamış oldular.

Jacques Villeneuve, Formule 1 ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Esteban Ocon'un performansından etkilenmedim."

"Yarışın başında takım arkadaşınızla neden bu kadar sert bir mücadeleye girersiniz anlamıyorum. Bu durumda hem kendi lastiklerinize hem de takım arkadaşınızın lastiklerine zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Nihayetinde zararı ekibinize dokunur."

"Bunu yapmak mantıksız. Böyle zorlamanın anlamı yoktu. Ayrıca birkaç yıldır Formula 1'de yarışan Ocon seviyesindeki bir pilotun ne zaman agresif şekilde savaşacağını ve ne zaman savaşmayacağını bilmesi gerekirdi."

"Cumartesi günkü olaylardan sonra yarışın nasıl gideceğini merak ediyordum ve beklentilerimi aştı. Ocon konusu dışında sadece Nicholas Latifia'nin kazası tuhaftı. Sık sık bu tarz hatalar yapıyor. Bir Formula 1 kazası gibi değildi, daha çok yeni araç onu şaşırtmış gibiydi."

"Mick Schumacher'in aracını çarptığı viraja bakarsanız, bu pisti tasarlayan deneyimli mimarların bu virajın tehlikesini fark etmemiş olmalarına şaşırırdım. Bunu anlamak için hesaplama yapmaya gerek yok, birkaç fotoğrafa bakmak yeterli olur." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, battles with Fernando Alonso, Alpine A522, ahead of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Esteban Ocon, Alpine A522, battles with Fernando Alonso, Alpine A522, ahead of Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"
Önceki haber

Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"
Sonraki haber

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Berger: "Gasly ikinci şansı hak ediyor" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Berger: "Gasly ikinci şansı hak ediyor"

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor

Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"

Son Haberler

Berger: "Gasly ikinci şansı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Gasly ikinci şansı hak ediyor"

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Piastri, 2022'de mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor

Villeneuve, Ocon'un "gereksiz" savunmasını eleştirdi: "Sadece takıma zarar verdi"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, Ocon'un "gereksiz" savunmasını eleştirdi: "Sadece takıma zarar verdi"

Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"
Formula 1 Formula 1

Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.