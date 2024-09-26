Villeneuve: "Norris şampiyon olamazsa bu McLaren'ın suçu olacak"
Kanadalı pilot McLaren'ın Oscar Piastri yerine Lando Norris'i tercih etmesi gerektiğine inandığını ve Norris'in şampiyonluğu elde edememesi halinde bunun McLaren'ın hatası olacağını öne sürdü.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Norris sezonun son altı yarışı öncesinde Verstappen'in 52 puan gerisinde yer alıyor.
McLaren şüphesiz şu anda griddeki en hızlı araca sahip ve bu da Villeneuve'ün tüm odaklarını Norris'e vermeleri gerektiğini düşünmesine neden oluyor.
Marca'ya konuşan Villeneuve, "Max ve Lando arasında çok yakın bir mücadele olacak."
"Max yaklaşımını değiştirdi. Yarış kazanmaya değil, sadece puan toplamaya çalışıyor. Bu olgunluk göstergesi. Şampiyona, bireysel yarışları kazanmaktan daha önemli."
"McLaren'ın vermesi gereken zor kararları vermediğini biliyor ve bu onun lehine olacak. Lando şampiyon olamazsa bu McLaren'ın hatası olacaktır." dedi.
Villeneuve'e Zak Brown ya da Andrea Stella'nın yerinde olsaydı ne yapacağı sorulduğunda Kanadalı pilot herhangi bir eylem için artık çok geç olduğunu söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"McLaren işleri berbat etti ve artık çok geç."
"Macaristan'da Norris'e öncelik vermeyerek gerçek bir zayıflık gösterdiler, ancak Oscar'ın sözleşmesinde ne yazdığını bilmiyoruz."
"Menajeri Mark Webber'in sözleşmesine ne yazdığını bilmiyoruz. O zeki bir adam."
"Mark, Red Bull'da Vettel'i yenerken bile her zaman yelpazenin yanlış ucundaydı. Eminim Oscar için tarihin tekerrür etmesine izin vermeyecektir."
"Monza'ya bakacak olursanız, McLaren 1-2. sıraları elde etmeliydi. Takım olarak puan kaybettiler ve bu asla olmamalıydı."
"Max onun bir tehdit olduğunun farkında, bence artık onu gerçek bir rakip olarak görüyor."
"Bu, Hollandalı pilotun Lewis Hamilton'dan bu yana karşılaştığı ilk gerçek meydan okuma."
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