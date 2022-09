Villeneuve: "Modern F1 aracını sürmek, bir filmi ileri sardırarak izlemek gibiydi"

Haberi dinle

Alpine, İtalya GP'nin ardından Villeneuve'e, 2021 F1 aracıyla Monza'da bir test fırsatı sağladı. Villeneuve, 2021 Alpine aracıyla yaptığı sürüşü 1996 ile 2006 yılları arasında sürdüğü F1 araçlarıyla kıyasladı.

Racingnews365.com'a özel olarak konuşan Villeneuve, "Araç çok stabildi. Sürüşü oldukça kolaydı ancak çok fazla yol tutuşu vardı."

"Hızı... Beyniniz bunu algılamakta gerçekten zorlanıyor. Yere yapışıyorsunuz ve sanki bir filmi hızla ileri sardırarak izliyormuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten etkileyici."

"Simülatördeki turların ve Esteban ile Fernando'nun sürüşlerini görmemin ardından, fren noktalarını gördüm. O an, 'Tamam beyniniz her şeyi hatırlıyor: Yarış çizgilerini, 15 - 16 sene öncesinden her şeyi hatırlıyorsunuz' diye düşündüm."

"Nerede fren yapmanız gerektiğini gösteren fren tabelaları, nasıl yapmanız gerektiği, her şey orada."

"Yani hafızanız gitmiyor. Ancak anılarınızdaki bilgileri kullandığınızda, frene basıp bıraktığınızda, viraja hâlâ 50 mt daha kalmış oluyor." dedi.

Villeneuve, modern F1 araçlarının aerodinamiklerinin eskiye kıyasla paraşüt etkisine sahip olduğunu söyledi.

Villeneuve, "Fren kullanmasanız bile, araçtaki paraşüt etkisi aracı frenliyor gibi hissettiriyor. Daha önce hiç bu kadar stabil bir araç sürme fırsatına sahip olduğumu hatırlamıyorum."

"Başımı kaldıramayacağımdan korkuyordum ancak bunu başardım. Ancak bu akşam ağrıdan öleceğim!" dedi.

Villeneuve, test sürüşü öncesinde fabrikadaki simülatörde çok fazla çalışma yaptı ve bundan pek keyif almadığını söyledi.

Villeneuve, "Simülatör beni hasta etti. Fren pedalına dokunduğunuzda, beyniniz F1 aracında olduğunuzu düşünüyor, simülatörde olduğunuzu unutuyor."

"G kuvvetini hissedeceğinizi düşünüyorsunuz ancak hissetmiyorsunuz. Kollarınıza ve kafanıza bir ağırlık binmesi gerekiyor ama öyle olmuyor."

"Kemerlerin ağırlığını hissedeceğinize, koltuğun ağırlığını hissediyorsunuz. Hissetmeniz gerekenin tersini hissediyorsunuz. O zaman beyniniz, 'Burada yanlış giden bir şeyler var. Zehirli bir mantar falan yemiş olman lazım' diye düşünüyor."

"Bu yüzden beyniniz sizi hastalandırmaya çalışıyor. Olmaması gereken bir şeyi aldığınızı düşündürüyor."

"Beyniniz gerçekle simülatörü ayırt ettiği sürece sorun yok. Ancak simülatörleri bu kadar gerçekçi yapınca, beyniniz yarış aracında olduğunuzu düşünüyor."

"Bana bir XBOX verseniz, sorun olmaz çünkü parmağımla frene basıyor olurum. Oyunda olduğumu düşünürüm ve sorun olmaz. Ancak fren pedalı olan bir şeyle eve kapatırsanız, o zaman hasta olurum." dedi.