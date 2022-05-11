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Formula 1 / Miami GP Haberler

Villeneuve: "Mercedes'te liderlik el değiştiriyor"

Miami GP'sini yorumlayan Jacques Villeneuve, Mercedes'te liderliğin el değiştirdiğini söylerken, Verstappen'in performansından övgüyle söz etti.

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Villeneuve: "Mercedes'te liderlik el değiştiriyor"
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Tarihin ilk Miami GP'sinde galibiyete ulaşan taraf Max Verstappen olurken, Mercedes George Russell ile 5, Lewis Hamilton ile 6. olmayı başardı. Hamilton normalde beşinci olabilirdi, fakat güvenlik aracı sonrası büyük avantaj kazanan Russell'a geçildi.

Fakat sivri diliyle ve düşüncelerini açık bir şekilde paylaşmasıyla bilinen 1997 F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Mercedes'te liderliğin el değiştirmekte olduğuna inanıyor.

Formule1.nl'deki köşesinde yarışla ilgili düşüncelerini paylaşan Villeneuve, "Mercedes'te liderliğin el değiştirmekte olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum."

"Dalgayı George Russell yönlendiriyor, Lewis Hamilton boğulmamaya çalışıyor. Yıllarca rekabet olmadan kazandıktan sonra, uyanmak ve işlerin o kadar da kolay olmadığını anlamak zor."

"Artık Formula 1'deki ilk iki yılında yaptığı gibi sürmesi gerekiyor, şu anda Russell'ın yaptığı da bu. Yarışta Russell yola devam etmeyi ve güvenlik aracı ihtimalini kovalamayı tercih etti, bu işe yaradı."

"Lewis'in şampiyonluk şansı onu terk etmiş gibi duruyor. Momentumu yok ve hiçbir şey yolunda gitmiyor."

"Zor bir mücadele olacak ama Lewis bir şampiyon. Ne yapılması gerektiğini biliyor, bunu yapmak için hala enerjisi olup olmadığını göreceğiz. Ancak geçen yıl dünya şampiyonluğunu kaçırmak onun için tüm kış boyunca yanında taşıdığı ağır bir yük."

“Acı bir tecrübeydi ve şampiyonluğun çalındığını hissediyor. Ama Max'in sürüş tarzından durumun böyle olmadığını, hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu görebilirsiniz." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Villeneuve, son şampiyon Max Verstappen'i ise takdir ediyor ve "tamamen hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu" söylediği ilk şampiyonluğun baskısından kurtulmuş olduğunu düşünüyor.

"Max sezon başladığından beri etkileyici, geçtiğimiz seneki gibi sürmeye devam ediyor.

"Normalde şampiyon olduktan sonra biraz yorulabilirsiniz, fakat onun tarafında hiçbir şeyin değişmediğini, hatta daha da güçlendiğini görebilirsiniz. Şampiyonluk baskısından kurtulmuş durumda."

"Geçtiğimiz iki yarışta Max neden şampiyonluğu hak ettiğini gösterdi. Araçta sorunlar olabilir, fakat bunun dışında o her zaman galibiyet mücadelesinin içinde."

"Neredeyse kusursuz sürüyor, bir hata yaptığında da hemen telafi ediyor. Yeteneklerinin zirvesinde, sınırlarda sürüyor. Kontrol edebileceğinin en iyisine ulaşmaya çalışıyor."

"En iyisinden daha azına ulaştığı hiçbir yarış olmadı, bunu Miami'de bir kez daha gördük."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Villeneuve, Carlos Sainz ve Sergio Perez'in geri planda kalmasıyla birlikte Leclerc-Verstappen ikilisinin takımlarında bir numara konumuna yükselmesinin ise doğal olduğunu düşünüyor.

11 kez yarış galibi, "Her durumda, bu sonuçlar şampiyonluk mücadelesi için iyi. Ön grupta mücadele eden ve birbirine çok yakın iki takımımız var."

“Her birinin takım tarafından belirlenmeyen, sadece pistte olan bir lideri var. Verstappen ve Leclerc doğal olarak 'bir numara' oldular."

"Red Bull ve Ferrari bir noktada bununla ilgili karar verecek, ancak bir bütün olarak iki takım da oldukça dengeli.

"Carlos Sainz ve Sergio Perez -onlara yardımcılar diyelim- yarışlar kazanabilirler. Ancak henüz Leclerc-Verstappen seviyesinde değiller." dedi.

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