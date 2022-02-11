Villeneuve: "Mercedes yeni kurallarda yine avantajlı olacak"

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Bu yıl Formula 1 kuralları tamamen değişiyor ve şasi tarafında son yılların en büyük değişimi yaşanacak. Bundan ötürü de zirvedeki mücadelenin değişebileceği düşünülüyor.

Özellikle Ferrari'nin mücadeleye dahil olması fakat Mercedes ve Red Bull'un da bunun içerisinde yer alması bekleniyor.

Bazıları buna Alpine ve McLaren'ın katılabileceğini de düşünüyor.

Fakat La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, o kadar da iyimser değil.

Kanadalı pilot, Mercedes'in gücünün motordan geldiğini ve bundan ötürü yine avantajlı olacaklarını dile getirdi.

Villeneuve, "Mercedes'in en büyük gücü motor. Geçen yıl bile Honda'dan çok üstünlerdi. Yeni kuralların bu alan üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yok. Bu nedenle avantaja sahip olacaklarına inanıyorum."

"Lewis Hamilton yeni kurallara çabucak uyum sağlayacaktır. Fakat genellikle bu şartlarda en iyisi olan Adrian Newey'dir ve bundan ötürü Red Bull ile aralarında bir mücadele olacağını düşünüyorum." dedi.

Ayrıca Villeneuve, geçen yıl kaçan şampiyonluktan sonra Hamilton'ın nasıl döneceğini de merak ediyor.

"Max tarafından yenilmek, Lewis'i epey incitti. Max asla pes etmedi. Her zaman zirvedeydi ve Lewis bunu biliyor."

"Psikolojik anlamda şampiyonluğun sizden çalındığını düşünmek de ağır bir şey. Yorgun mu yoksa agresif şekilde mi döneceğini kimse bilmiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images