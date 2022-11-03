Villeneuve: "Mercedes stratejistleri, yarışları TV'den seyretmeye başlamalı"

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Mercedes son yarış Meksika GP'ye orta hamurla lastikle başlamış ve ardından sert lastiğe geçiş yapmışlardı. Diğer tarafta Max Verstappen yumuşak lastikle başlayıp orta hamura geçti. Sonuç olarak da yarışı rahat şekilde kazandı.

Jacques Villeneuve, Formule1.nl'ye yaptığı açıklamada, son yarışla ilgili şöyle dedi: "Mexico City'de gerçekten harika bir atmosfer vardı ve sıkıcı olduğu yönündeki eleştirilere rağmen yarışı ilginç geçti."

"İlginç olmasının bir kısmı, muhtemelen TV yayınlarını daha yakından izlemesi gereken Mercedes'in stratejik kararlarından kaynaklandı."

"Mercedes yıllar boyunca en iyi araçlara sahip oldu ve hiçbir zaman köşeye sıkışmadı. Geçtiğimiz Pazar günü onlar savunmacı bir yaklaşım sergilerken, Red Bull agresif davrandı ve saldırdı. Savunmadayken seçimleriniz belirleyici olmaz, sadece rakipleriniz hata yaparsa kazanabilirsiniz."

"Yarışın ilk yarısında, dolu depoya ve kirli piste rağmen yumuşak lastiklerin iyi çalıştığı açıktı. Elli turdan sonra araçların deposu boşalıyor ve asfalttaki yol tutuş artıyor, bu yüzden son bölümdeki sert lastik seçimleri beni şaşırttı."

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis Hamilton hızlıydı, peki Mercedes neden risk almadı? Kaybedecek bir şeyi olmadığı için birkaç kez yumuşak lastiklere geçmek isteyen George Russell ise daha da büyük bir hayal kırıklığıydı. Herkes Ricciardo'nun ne kadar hızlı olduğunu gördü, bu yüzden böyle bir hamle doğru karardı. Belki de Mercedes mühendisleri yarışı bilgisayarlarından değil de televizyondan izlemeye başlamalı. Max Verstappen yumuşak lastiklerle başlayarak ve kendinden emin şekilde sürerek kazandı."

"Yarıştan keyif aldım ve bence ilginç geçmesinin bir sebebi de Yuki Tsunoda'yı geçiş yapmak için anlaşılmaz bir girişimde bulunduktan sonra geri yükselen Daniel Riccardo'ydu. Aracının ön tekerleği rakibinin aracının arka tekerleği ile aynı hizaya geldiğinde bir şey yapabileceğini düşünen sürücüleri anlamıyorum. İşler öyle yürümüyor. Tsunoda kapıyı kapatmakla haklıydı."

"Ayrıca, ceza sistemini de anlamıyorum. Bazen beş saniye, bazen on saniye veriyorlar. Geçen yıl Lewis Hamilton Silverstone'da önden kayma ile büyük bir kazaya yol açtı ve 10 saniye cezası aldı. Bence cezalarda tutarlılık yok."

"Zaman cezasının etkili bir ceza olduğunu düşünmüyorum çünkü bazen Riccardo'da olduğu gibi bir sürücüyü daha fazla zorlamaya itebilir. Çok çalışması gerekti ama lastikleri sayesinde bir noktada Hamilton'dan bile daha hızlıydı."