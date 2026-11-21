Formula 1 Las Vegas GP

Villeneuve: “Mercedes, Russell'a yardım etmek için hiçbir şey yapmadı”

1997 Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Las Vegas Grand Prix’si sıralama turlarında Mercedes'in George Russell'a pole pozisyonu mücadelesinde yeterli desteği vermediğini savundu.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 07:30

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli arasında yaşananlar, Jacques Villeneuve'ün eleştirilerine konu oldu.

Russell, Las Vegas gibi uzun düzlüklerin bulunduğu cadde pistlerinde büyük önem taşıyan hava koridorundan faydalanabilmek için takımından açıkça destek istedi. Öte yandan Antonelli, güç ünitesi değişikliği nedeniyle yarışa beş sıra geriden başlayacak olmasına rağmen sıralama turlarında kendi mücadelesini sürdürdü ve sekizinci pole pozisyonunu kazandı.

Sky Sports'un uzman yorumcu ekibinde yer alan Villeneuve, Mercedes'in Russell'a yardımcı olmak için herhangi bir girişimde bulunmadığını savundu.

“Takım, Russell'a yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Kimi, Russell'ın önüne geçmemek için kenara çekildi. Böylece takım arkadaşına yardım etmemiş oldu. Bu oldukça açıktı. Yarışa pole pozisyonundan başlayamayacağını bilmesine rağmen kendi mücadelesini verdi.

"Bu, takım adına pek de iyi bir davranış örneği değildi ve George'un gerçekten üzgün olduğu açık. Antonelli zaten dünya şampiyonluğunu kazandı, Mercedes de takımlar şampiyonluğunu garantiledi. Dolayısıyla artık takımın çıkarı Russell'a yardımcı olmaktan geçiyor.”

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