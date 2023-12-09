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Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"

Jacques Villeneuve, son iki yıldır şampiyonluk mücadelesinde olmayan sekiz kez Dünya Şampiyonu Mercedes'in toparlandığına ve doğru yönde ilerlediğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Mechanics bring Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, to the grid

Takım patronları Christian Horner ve Toto Wolff arasındaki rekabet, 1997 F1 Dünya Şampiyonu Villeneuve'e göre pilotları pistte daha iyi performans göstermeye nasıl motive edebileceğinin bir örneği.

Villeneuve, PlanetF1.com'a verdiği demeçte, "İlerlemenin tek yolu bu." 

"Rekabet olmadan geriye gidersiniz. Geçmişte Mercedes kolayca kazanıyordu ve bugün bunun bir bedeli var çünkü geçen yılki araç sorununa tepki vermeleri çok uzun sürdü." dedi.

Villeneuve, Mercedes'in yıllarca süren hakimiyetinin araç sorunlarından geri dönmelerini zorlaştırdığına inanıyor.

"Aracın mükemmel olup olmamasının önemli olmadığı çok uzun yıllar geçirdiler, çünkü gereken beygir gücünün fazlasına sahiplerdi."

"Red Bull ise şu an hâlâ zirvede, çünkü Max [Verstappen] hâlâ şampiyonluk için savaşıyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

"Eğer dört yarış önce savaşmayı bıraksaydı, gelecek yıl daha yavaş olurlardı."

Şu anda Mercedes'te işler yolunda gitmese de Villeneuve, Wolff'un işleri yoluna koyacak doğru kişi olduğuna inanıyor.

Villeneuve, "İki yıl önce şampiyonluğu kaybettiklerinde işler zordu." 

"O zaman biraz kendini kaybetti çünkü takım kazanmamaya alışık değildi."

"Ama gerçekten çok iyi toparlandılar ve takım doğru yönde ilerliyor. McLaren kadar etkileyici olmasa da bu yıl ilerleme oldukça iyi."

"Karakteri, kişiliği ve gücü var. Yani olmaması için bir neden yok. Bu, takımda başka kimlerin olduğuna, Lewis [Hamilton] ve George'un [Russell] mühendislerle birlikte takımı nasıl ileriye taşıyacaklarına ve Max gibi odaklanıp odaklanmayacaklarına da bağlı." dedi.

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