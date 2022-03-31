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Villeneuve: "Mercedes artık kötü hafta sonlarını 'güçlü motorları' ile saklayamıyor"

Jacques Villeneuve, Mercedes'in artık kötü hafta sonlarını "güçlü motorları" ile saklayamadığını söyledi.

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Villeneuve: "Mercedes artık kötü hafta sonlarını 'güçlü motorları' ile saklayamıyor"
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Lewis Hamilton, gridin önünde geçirdiği sekiz yılın ardından, Cidde'deki sıralama turlarında Q1'de elendi.

Takım arkadaşı ise sıralamada altıncı sırada yer aldı ve yarışta, iki Mercedes sürücüsü de puan almayı başardı.

Yine de bu Mercedes'in alışkın olduğu bir sonuç değildi. Russell yarışı beşinci sırada bitirirken Hamilton 10. sırada finiş görerek bir puan aldı.

Villeneuve, son Formule1.nl yazısında şunları söyledi: "Mercedes'in tahtından düştüğü açık."

"Yıllardır üstünlerdi, kötü hafta sonlarını güçlü motorları ile kamufle edebiliyorlardı ancak artık durum bu değil."

"Takımın buna tepkisini görmek ilginç olacak çünkü Toto Wolff ve Lewis Hamilton buna alışkın değil."

Alman medyasının raporlarına göre Mercedes W13, Ferrari ve Red Bull araçlarından 0.5 saniye geride ve bunun 0.2 saniyesi motordan kaynaklanıyor.

Villeneuve, Mercedes'in, Russell'dan çok Hamilton'ın gözünde değer kaybettiğini düşünüyor.

Yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes'e katıldığından bu yana 82 yarış galibiyeti aldığı için kazanmaya alışıkken, Russell son üç yılını Williams ile gridin en arkasında geçirdi.

 

Villeneuve, Mercedes'in bu yılın şampiyonluk mücadelesinde yer almayacağını söyledi.

"Ödüller için yarışmak artık Mercedes için bir ihtimal değil."

"George Russell bu aracı bir noktaya kadar idare edebilir. Belki bu, Williams'da zor bir araca sahip olduğu yıllardan kaynaklanıyordur. Ancak Lewis Hamilton bununla baş edemiyor."

"Her zaman mükemmel bir aracı oldu. Hiçbir zaman zorlamak zorunda kalmadı çünkü çok hızlılardı."

"Bence yarışı iyiydi ama cumartesi günü ortalıkta yoktu. Araç, şu anda sürüş stiline uymuyor gibi görünüyor."

"Motoru daha güçlü yapabilirsiniz ama ekstra beygir gücünü kolayca elde edemezsiniz. Eğer şasi de uyum sağlamıyorsa bir probleminiz var demektir."

Villeneuve son olarak, "Şampiyonluk onlardan çok uzakta. Yeniden rekabetçi oldukları zamana kadar Leclerc ve Verstappen çok önde olacak." dedi.

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