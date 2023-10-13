Villeneuve: "Max'in hiçbir zayıf yönü yok"
Jacques Villeneuve, Max Verstappen'in herhangi bir zayıf yönü olmadığını söylüyor.
Jacques Villeneuve, Trento şehrinde düzenlenen La Gazzetta dello Sport festivaline katıldı ve burada İtalyan gazetesine verdiği demeçte, Formula 1 pilotları arasında en çok Max Verstappen, Carlos Sainz ve Fernando Alonso'ya hayranlık duyduğunu söyledi.
Villeneuve şöyle konuştu: "Ferrari şu anda en iyi konumda değil ama bu da artık Ferrari tarihin bir parçası oldu."
"Bazı dönemlerde başarılı bir performans sergiliyorlar ve ardından kazanmayı başaramadıkları dönemler geliyor."
"Sürücülere gelirsek; Carlos Sainz'ın yaptıklarını beğeniyorum çünkü her zaman gelişiyor ve çalıştığı takımlara yardımcı oluyor."
"Fernando Alonso'yu başarıya olan açlığı nedeniyle takdir ediyorum - büyük sürücüleri diğerlerinden ayıran şey budur."
"Red Bull'un yenilmez bir takım olduğunu düşünmek de yanlış - orada sadece Max Verstappen yenilmez. Onun gücü asla bir çocuk olmaması - çok genç bir yaşta olgun bir sürücü oldu. Ona çok sert davranan babası Jos Verstappen tarafından şampiyon yapıldı."
"Fakat asıl mesele, Max'in hiçbir zayıf yönünün olmaması."
Verstappen elde ettiği üçüncü şampiyonlukla Alonso'nun başarılarını geride bırakmış oldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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