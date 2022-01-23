Villeneuve: "Masi, görevinden alınmamalı"

Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlar, Yas Marina'daki yarışın üzerinden 1 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediliyor.

Michael Masi'nin Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında tur yiyen pilotların yerlerini geri almalarına izin vermesiyle başlayan kararlar zinciri sonunda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı pist üstünde geçmiş ve şampiyon olmuştu.

Bu kararın kurallara uygun olmadığı biliniyor. Bundan ötürü Mercedes, alınan kararlardan oldukça şikayetçiydi ve FIA, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yıl boyunca sürekli olarak baskı altında olan Masi'nin görevinden ayrılabileceği konuşulsa da, Jacques Villeneuve bu önerilere katılmıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "Michael Masi, yarış direktörlüğü görevinden alınmamalı"

"Özellikle son beş yarışta bağırıp çağıran Toto Wolff da dahil olmak üzere iki takım patronunun baskısı altında çalıştı."

"Güvenlik Aracı'ndan sonra her şeyi doğru ya da neredeyse doğru yaptı."

"Farklı yapabileceği tek şey, tur yiyen isimlerin turlarını bir önceki tur almasına izin vermek olabilirdi. Fakat bana göre yarışı yeniden başlatma kararı doğruydu."

"Eğer bir şeyden bahsedecek olursak, açıkçası daha net kurallar veya belki de sabit yarış hakemlerine olan ihtiyaçtan bahsedebiliriz."

"Alternatif ise Amerika'da olduğu gibi, her şeye izin vermek ve sürücülerin kazalardan sonra birbirlerine yumruk atmasını seyretmek olabilir!" dedi.

Michael Masi, Race Director Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images