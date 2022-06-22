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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Villeneuve: "Leclerc'in Montreal'deki yükselişi yeterli değildi"

Jacques Villeneuve, Charles Leclerc'in Montreal'deki yükselişinin yeterli olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Villeneuve: "Leclerc'in Montreal'deki yükselişi yeterli değildi"
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Charles Leclerc, gerilerden başladığı Kanada Grand Prix'sinde damalı bayrağı beşinci sırada görmüş ve günü 10 puanla kapatmıştı.

Fakat bazıları, Ferrari'nin hızı göz önüne alındığında Leclerc'in üçüncü sıraya kadar yükselmesini beklemişti.

Jacques Villeneuve, böyle düşünen isimlerden bir diğeriydi ve F1 Nation podcastinde, bu konuya değindi.

Villeneuve şöyle dedi: “Charles Leclerc, son sıradan 5. sıraya kadar çıkmasından dolayı övgüyü hak ediyor ancak kişisel olarak beni çok fazla etkilemedi. Bir Ferrari F1-75 kullanıyorsanız, sadece Red Bull araçları sizin önünüzde olabilir."

"Ferrari, Montreal'deki yarıştan önce Leclerc'in aracındaki güç ünitesini değiştirmeye karar verdiğinde, Perez'in yarış dışı kalmasını hesaba katmadan 4. sırayı hedeflediler fakat bunu yapmayı başaramadılar."

Charles Leclerc, Ferrari Driver Parade

Charles Leclerc, Ferrari Driver Parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca yarışta bir de güvenlik aracı çıktı, ki bu da Charles'ın ön bölüme yaklaşmasına yardımcı oldu. Fakat buna rağmen beşinci olabildi."

"Bu çok da kötü değil çünkü kayıpları en aza indirmeyi ve epeyce puan kazanmayı başardı fakat yeterince iyi de değil. Pit stoptaki sorun nedeniyle dört araçlık bir grubun arkasında kaldı. Bu nedenle, pozisyonlar için savaşmak ve lastiklerini boşuna harcamak zorunda kaldı. Sonunda Mercedes'in önüne geçememesinin temel nedeni buydu."

"Charles süper hızlı bir yarışçı ama şimdilik hâlâ küçük hatalar yapıyor. Örneğin Imola'da durum böyleydi. Ayrıca takım da onu birkaç kez geriye düşürdü. Onun çok hızlı olduğunu biliyoruz, agresif ataklar yapabiliyor ama şampiyonluk kazanabilecek mi? Kritik durumlarda Max Verstappen'in yaptığı gibi baskıya dayanabilecek mi? Bunu bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Leclerc'i modern Formula 1'in en hızlı sürücüsü olarak adlandırmıyorum. Sıralamalarda her zaman sizi yenebilecek biri vardır çünkü bu aynı zamanda araca ve ayarlara da bağlıdır."

"Valtteri Bottas'ın sıralama turlarında birden fazla kez Lewis'in önüne geçmeyi başardığını unutmayın fakat aracını hep pole pozisyonunu alacak şekilde ayarlıyordu. Bu yüzden de yarışta Mercedes'inin lastikleri hızla aşınıyordu."

"Konu araç ayarıysa, o zaman sırf önde diye Bottas'ın Lewis'ten daha hızlı olduğunu söylemek mümkün mü?"

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