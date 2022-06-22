Villeneuve: "Leclerc'in Montreal'deki yükselişi yeterli değildi"

"Ayrıca yarışta bir de güvenlik aracı çıktı, ki bu da Charles'ın ön bölüme yaklaşmasına yardımcı oldu. Fakat buna rağmen beşinci olabildi."

"Bu çok da kötü değil çünkü kayıpları en aza indirmeyi ve epeyce puan kazanmayı başardı fakat yeterince iyi de değil. Pit stoptaki sorun nedeniyle dört araçlık bir grubun arkasında kaldı. Bu nedenle, pozisyonlar için savaşmak ve lastiklerini boşuna harcamak zorunda kaldı. Sonunda Mercedes'in önüne geçememesinin temel nedeni buydu."

"Charles süper hızlı bir yarışçı ama şimdilik hâlâ küçük hatalar yapıyor. Örneğin Imola'da durum böyleydi. Ayrıca takım da onu birkaç kez geriye düşürdü. Onun çok hızlı olduğunu biliyoruz, agresif ataklar yapabiliyor ama şampiyonluk kazanabilecek mi? Kritik durumlarda Max Verstappen'in yaptığı gibi baskıya dayanabilecek mi? Bunu bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Leclerc'i modern Formula 1'in en hızlı sürücüsü olarak adlandırmıyorum. Sıralamalarda her zaman sizi yenebilecek biri vardır çünkü bu aynı zamanda araca ve ayarlara da bağlıdır."

"Valtteri Bottas'ın sıralama turlarında birden fazla kez Lewis'in önüne geçmeyi başardığını unutmayın fakat aracını hep pole pozisyonunu alacak şekilde ayarlıyordu. Bu yüzden de yarışta Mercedes'inin lastikleri hızla aşınıyordu."

"Konu araç ayarıysa, o zaman sırf önde diye Bottas'ın Lewis'ten daha hızlı olduğunu söylemek mümkün mü?"