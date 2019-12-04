Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

Ferrari bu yıla şampiyonluk hedefiyle başladı ancak ne pilotlar ne de takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel bu yıl pek çok kez sorun yaşadılar ve Jacques Villeneuve'e göre Ferrari bu süreci yanlış şekilde yönetti.

Kanadalı eski F1 şampiyonu, “Ferrari'nin sezonu, sürücüler arasındaki sorunların da etkisiyle oldukça başarısız oldu. Sezon başında kimse Leclerc'e 'bu, takımdaki ilk senen, Formula 1'deki ikinci yılın. Rahatla ve Vettel'den öğren." demedi. Bence böyle bir yaklaşımla takım daha fazlasını başarabilirdi."

"Bunu yapmadılar ve Leclerc, ilk yarıştan itibaren takımın yeni lideri olduğunu ve takımın geleceğinin kendisiyle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Taraftarlar da onun için 'takımın kurtarıcısı' yorumunu yapmaya başladı. Sonrasında bu düşünceler basına yayıldı ve bu durum Vettel'in canını çok yaktı. Tıpkı Daniel Riccardo'nun Red Bull'a katıldığı günlerdeki gibi."

"Ferrari tüm bu duruma yardımcı olmadı ve Leclerc takımın lideri olmaya hazır değildi. Tüm bu süreç Ferrari'ye zarar verdi."

"Bu yıl kutup pozisyonları kazandı ve bazen yarış kazandı, ancak şampiyonluk için mücadele etmedi. Mattia Binotto'nun bu konuda ne yapacağını bilemiyorum. Irvine ve Barrichello zamanında, her şey daha kolaydı. Ama şimdi basit bir kaçış yolu yok." dedi.