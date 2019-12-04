Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

paylaşım
yorumlar
Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"
Ekleyen:
, Editör
4 Ara 2019 07:22

Jacques Villeneuve, Ferrari'nin Charles Leclerc'le Sebastian Vettel arasındaki süreci iyi şekilde yönetemediğini düşünüyor.

Ferrari bu yıla şampiyonluk hedefiyle başladı ancak ne pilotlar ne de takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel bu yıl pek çok kez sorun yaşadılar ve Jacques Villeneuve'e göre Ferrari bu süreci yanlış şekilde yönetti.

Kanadalı eski F1 şampiyonu, “Ferrari'nin sezonu, sürücüler arasındaki sorunların da etkisiyle oldukça başarısız oldu. Sezon başında kimse Leclerc'e 'bu, takımdaki ilk senen, Formula 1'deki ikinci yılın. Rahatla ve Vettel'den öğren." demedi. Bence böyle bir yaklaşımla takım daha fazlasını başarabilirdi."

"Bunu yapmadılar ve Leclerc, ilk yarıştan itibaren takımın yeni lideri olduğunu ve takımın geleceğinin kendisiyle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Taraftarlar da onun için 'takımın kurtarıcısı' yorumunu yapmaya başladı. Sonrasında bu düşünceler basına yayıldı ve bu durum Vettel'in canını çok yaktı. Tıpkı Daniel Riccardo'nun Red Bull'a katıldığı günlerdeki gibi."

"Ferrari tüm bu duruma yardımcı olmadı ve Leclerc takımın lideri olmaya hazır değildi. Tüm bu süreç Ferrari'ye zarar verdi."

"Bu yıl kutup pozisyonları kazandı ve bazen yarış kazandı, ancak şampiyonluk için mücadele etmedi. Mattia Binotto'nun bu konuda ne yapacağını bilemiyorum. Irvine ve Barrichello zamanında, her şey daha kolaydı. Ama şimdi basit bir kaçış yolu yok." dedi.

Sonraki haber
Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Önceki haber

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Sonraki haber

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
02:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
06:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
03:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
06:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
06:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

57dk
2
Formula 1

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

2s
3
Formula 1

Grosjean: "Pirelli bütün sorunları çözmüş değil"

4
Formula 1

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

5
Formula 1

Vettel, F1’den ayrılacağı iddialarına güldü

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı
F1

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"
F1

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
F1

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Vettel: "Faydalı bir gündü"
F1

Vettel: "Faydalı bir gündü"

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"
F1

Bottas: "2020 lastikleri, 2019 lastiklerinden daha yavaş"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.