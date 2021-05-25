Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Charles Leclerc, Ferrari'nin güçlü göründüğü Monako'da, pole pozisyonunu kazanabileceği bir tur atmasından dakikalar sonra bariyerlere çarpmıştı.

Monakolu pilot, yarış günü piste çıkış turunda şaft arızası yaşadı ve yarışa başlayamadı.

Ferrari'nin pazartesi günü yaptığı analize göre bu şaft, kazada hasar görmüştü ancak takım yarış öncesinde yaptığı analizlerde bu şaftın arızalı olduğunu anlayamadı.

Ancak Villeneuve, burada Ferrari'den ziyade Leclerc'in suçlanması gerektiği görüşünde.

RTBF'e konuşan eski F1 dünya şampiyonu, "Charles sadece kendisini suçlayabilir: Sıralama turlarında kendi hatasıyla bariyere çarptı."

"Buna ek olarak, Monako'da her şeyin iyi çalışacağı umuduyla risk almaya değer. Charles pole pozisyonundan başlayacaktı ve kazanma şansı yüksekti. Burası Monako, burada risk almanız gerekiyor."

"Takım eğer vites kutusunu değiştirseydi veya aracın tamamında bir şeyler yapsaydı o zaman pit yolundan başlamak zorunda kalacaktı, bu yüzden risk almak doğru karardı."

"Fakat vites kutusunun kendisi yerine, o taraf hasar görmemiş olmasına rağmen, aracın sol tarafındaki şaftın kırılması şaşırtıcıydı. Fakat yine de kazanın sonucuydu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, Leclerc'in başlayamamasıyla beraber pole pozisyonundan başladığı yarışta zafere ulaştı.

Şimdi hem Max Verstappen hem de Red Bull şampiyona liderliğini ele geçirmiş durumda. Villeneuve bunun hakkında, "Böyle olacağını biliyorduk. Fakat Red Bull Racing'in problemi Sergio'nun araca alışmasının zaman alması oldu. Taktiksel anlamda takıma yardım edemedi. Oysa Mercedes risk alabildi ve bu sayede çokça puan kazandı. Ayrıca herkes Lewis'in neler yapabileceğini biliyor. Max ile olan yakın savaşları devam edecek. Bazı pistlerde Mercedes, diğerlerinde Red Bull önde olacak."

"Lewis Monako'da en iyi seviyesinde değildi ve rakiplerine göre gözle görülür şekilde gerideydi. Bottas da aynı araca sahipti ancak önde olmayı ve yarışın başında iyi bir tempo yakalamayı başardı."

"Burası Mercedes'e uygun bir pist değildi ve Lewis de sorunlarla baş edemedi. Fakat daha önce de sezon içerisinde geride olduğu birkaç yarış vardı ve muhtemelen Monako bu tür yarışlardan biriydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius