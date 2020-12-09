Villeneuve: "Leclerc çok agresifti"

Charles Leclerc, bu yıl birden fazla kez startlarda agresif davrandı ve Red Bull Ring'deki yarışta takım arkadaşı Sebastian Vettel'le temas yaşayarak ikisinin birden yarış dışı kalmasına neden oldu.

Leclerc, Bahreyn'deki yarışın ilk turundaki agresifliğinden ötürü Vettel tarafından bir kez daha eleştirildi ve yalnızca birkaç gün sonra yine ilk turda Sergio Perez ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Tekrarlarda Monakolu pilotun geç fren yaptığı ve lastiğini kilitlediği görüldü.

Bu durumda 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve tarafından eleştirildi.

Villeneuve, “Charles sıralama turlarında müthiş bir hıza sahipti ve gerçekten iyi bir performans ortaya koydu."

"Genelde kendini eleştiriyor ama bu sefer performansından çok memnun olduğu belliydi. Elinden geleni yaptı ama ertesi gün başka bir hata daha yaptı."

"Yarışta adeta tecrübeli bir pilot gibi değil, ilk kez yarışan çaylak bir pilotmuş gibi davrandı. Durumu yanlış değerlendirdi ve çok agresifti."

"Bu olay bana Avusturya'da takım arkadaşıyla yaşadığı olayı hatırlattı. Leclerc'in yarışın başında neden böyle bir risk aldığını bilmiyorum.

"Bence böyle bir şeye hiç gerek yoktu." dedi.