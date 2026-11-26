Formula 1 Katar GP

Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"

Jacques Villeneuve, Charles Leclerc'in Lewis Hamilton ile mücadele etmek yerine yedi kez dünya şampiyonundan öğrenmeye odaklanması gerektiğini savundu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 14:10

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

2019 yılında Ferrari’ye katılan Charles Leclerc, Michael Schumacher'in ardından takımın en uzun süre görev yapan ikinci pilotu olmasına rağmen, şampiyonada yalnızca bir kez ikinci sırada yer alabildi.

Leclerc, kendi jenerasyonundan Max Verstappen'in 75 galibiyete ulaşmasına karşılık F1 kariyerinde 9 yarış kazanabildi. Aynı jenerasyondan Lando Norris ise dünya şampiyonluğu ve 14 galibiyet elde etti. Öte yandan Kimi Antonelli, Formula 1'de henüz iki sezonu bile geride bırakmadan Leclerc ile galibiyet sayısını eşitledi.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Sky Sports F1'e konuşan Jacques Villeneuve, Leclerc'in kariyerine bakarken hayal kırıklığı yerine sahip oldukları için minnettar olması gerektiğini söyledi.

Nitekim Leclerc, kısa süre önce kendisini 2030'lu yıllara kadar Ferrari'de tutabilecek uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı. Yeni anlaşması kapsamında yılda yaklaşık 43 milyon sterlin kazanacağı bildiriliyor.

Jacques Villeneuve, Leclerc'in kariyerini değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi: "Geride bıraktığı kariyeri hatırlamalı."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"Sauber'de bir yıl geçirdi ve ardından doğrudan Ferrari'ye geçti. Uzun zamandır da orada. Sonuçlar istediği gibi olmasa bile kariyerinin maddi açıdan inanılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden şikâyet etmemeli."

"Ferrari'de işler çok inişli çıkışlı oldu. Hiçbir sezon baştan sona sürekli zirvede ya da dipte geçmedi. Sezonun başında Ferrari'nin Antonelli ve Mercedes'e karşı mücadele edeceğini düşünmüştük ama birden ortadan kayboldular. Bu gerçekten çok garip."

Villeneuve ayrıca Leclerc'i, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a karşı yaptığı agresif hamleler nedeniyle eleştirdi ve Hamilton'ı geçmeye çalışmak yerine, Formula 1 tarihinin istatistik olarak en başarılı pilotundan bir şeyler öğrenmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

"Zaten uzun vadeli bir sözleşmen varsa, böyle şeyler yapmana gerek yok. Takım oyununu gerektiği gibi oynamalısın."

"Yanında yedi kez dünya şampiyonu, rekorların sahibi biri var. Onunla mücadele edemezsin, onu yenemezsin. Lewis gibi bir pilottan bir şeyler öğrendiğin için kendini şanslı saymalısın."

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- Motorsport.com Ekibi

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